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Жильё в Вонгровце, Польша

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира в Durowo, Польша
Квартира
Durowo, Польша
Площадь 464 м²
В 60 километрах от Познани, в 40 километрах от Гнезны, в 70 километрах от Быдгощ и в 60 кило…
$528,254
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Квартира 2 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 2 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Квартира для продажи в Wągrowiec, для одиноких, семейных или под инвестиции. Приглашаем Вас …
$87,249
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 2 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
22 марта, 11-14, приглашаем вас на день открытых дверей!
$73,443
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Etalon Estate Group
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Квартира в Durowo, Польша
Квартира
Durowo, Польша
Площадь 1 157 м²
В 60 километрах от Познани, в 40 километрах от Гнезны, в 70 километрах от Быдгощ и в 60 кило…
$1,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 3 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Урегулирование во время День открытых дверей – 22 марта с 11 по 14
$103,443
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Etalon Estate Group
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