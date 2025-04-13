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Жильё в Сьрем, Польша

квартиры
3
4 объекта найдено
Дом в Srem, Польша
Дом
Srem, Польша
Площадь 73 м²
Я приглашаю вас прочитать привлекательное предложение отдельно стоящего дома, расположенного…
$202,588
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Etalon Estate Group
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Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 340 м²
Сервисное здание с инвестиционным потенциалом – Шрем, ул. Варштов
$158,628
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 360 м²
Для продажи уникальное здание площадью 360 м2 расположено в центре Шрима, недалеко от рыночн…
$185,110
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Сьрем, Польша
Квартира 3 комнаты
Сьрем, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Описание имущества:
$79,446
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов