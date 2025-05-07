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Жильё в Костшине, Польша

квартиры
5
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 3 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Рекомендую к продаже 3-комнатную квартиру площадью 44,92 м2 расположен на первом этаже посел…
$126,702
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Квартира 4 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 4 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Я рад представить функциональную и ухоженную 4-комнатную квартиру площадью 73 м2, расположен…
$177,142
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Etalon Estate Group
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$152,025
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Etalon Estate Group
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 255 м²
Дом, чтобы любить в большом городе
$343,445
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 2 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру площадью 40,96 м2 расположен на первом этаже посел…
$118,766
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Etalon Estate Group
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Квартира в Костшин, Польша
Квартира
Костшин, Польша
Площадь 42 700 м²
Продается участок, расположенный в Костржине, Поток.
$2,26 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 2 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Продается
$129,288
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Etalon Estate Group
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