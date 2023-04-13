Купить недвижимость в Община Будва, Черногория

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Черногория
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Свети-Стефан
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1 414 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 345,000
Продается просторная светлая квартира с двумя отдельными спальнями в элитном пригороде Будвы…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
6/6 Этаж
€ 215,000
Продается квартира в поселке Бечичи, пригород Будвы. Квартира общей площадью 97 м2 находи…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
4 Этаж
€ 570,000
A4-1536. Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на море.Продается трехкомнатная квартира в …
Квартира 6 спален
Kuljace, Черногория
6 ванных комнат
400 м²
€ 1,270,000
Роскошные виллы с бассейнами и панорамным видом на море расположены в поселке Куляче в Будве…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Дом 2 спальни
Markovichi, Черногория
64 м²
€ 500,000
Продается комплекс домов с бассейном в Марковичах, недалеко от Будвы. Комплекс состоит из 5 …
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 1 спальня
Kamenovo, Черногория
1 ванных комнат
50 м²
€ 254,000
Квартира расположена в новом жилом и деловом комплексе, который предложит первоклассное каче…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
66 м²
€ 330,000
Эта квартира в здании Casa Al Mare расположена в удивительном месте, рядом с прекрасным пляж…
Квартира 2 спальни
Станишичи, Черногория
2 ванных комнат
130 м²
€ 325,000
Эта квартира расположена на третьем этаже с прямым видом на море. Мебель и парковочное место…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5 Этаж
€ 97,000
Продается квартира в Бечичи, через дорогу от Мегамаркета. Квартира расположена на 5 этаже…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 270,000
Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 121,075
Продается квартира с 1 спальней в новостройке в Бечичи. Дом уже готов. Высокое качество пост…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
4 Этаж
€ 185,640
Продается квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, напротив отеля Splendid, не на горе.…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
1 Этаж
€ 210,000
A4-1534. Двухкомнатная квартира в Бечичи с садом. Продается двухкомнатная квартира в Бечичи …
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/4 Этаж
€ 110,000
A4-1313. Двухкомнатная квартира в Рафаиловичи Продается двухкомнатная квартира в Рафаиловичи…
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 106,000
Продается новая двухкомнатная квартира в элитном доме в Бечичи. Эта элегантная квартира р…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 265,000
Будва, Бечичи - трехкомнатная квартира на продажу. Квартира площадью 81 м², располож…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
2 Этаж
€ 95,000
Продается новая двухкомнатная квартира без мебели в поселке Бечичи в Будве. Квартира расп…
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
5 Этаж
€ 140,000
Продается отличная просторная двухкомнатная квартира 49 кв. м. в Бечичи. Новый дом. С …
Квартира 2 спальни
Станишичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 286,000
Квартира 130 м2 с видом на море. Расположенная в современном жилом комплексе Анадолия Нов…
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