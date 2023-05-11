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Дома в Латвии

виллы
5
196 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бернаты, Латвия
Дом 3 спальни
Бернаты, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 2/2
€ 600,000
Дом 3 спальни в Mazgriva, Латвия
Дом 3 спальни
Mazgriva, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
€ 209,000
Дом 13 спален в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален
Вентспилс, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 374 м²
Этаж 2/2
€ 270,000
Вилла 5 спален в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
€ 2,700,000
Дом 2 спальни в Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни
Jumpravas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 197,900
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 180,000
Вилла 3 спальни в Lacisi, Латвия
Вилла 3 спальни
Lacisi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
€ 595,000
Дом 2 спальни в Padure, Латвия
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
€ 195,000
Дом 4 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
€ 600,000
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 2/2
€ 530,000
Дом 1 спальня в Pastende, Латвия
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
€ 350,000
Дом 3 спальни в Liberi, Латвия
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 432,000
Дом 3 спальни в Amata, Латвия
Дом 3 спальни
Amata, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 1/2
€ 590,000
Вилла 3 спальни в Amata, Латвия
Вилла 3 спальни
Amata, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
€ 580,000
Дом 5 спален в Муцениеки, Латвия
Дом 5 спален
Муцениеки, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 714 м²
€ 950,000
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 275,000
Дом 3 спальни в Скулте, Латвия
Дом 3 спальни
Скулте, Латвия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
€ 210,000
Дом 2 спальни в Podnieki, Латвия
Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
€ 394,800
Дом 3 спальни в Bukupe, Латвия
Дом 3 спальни
Bukupe, Латвия
Комнаты 4
Площадь 335 м²
€ 250,000
Дом 3 спальни в Kadaga, Латвия
Дом 3 спальни
Kadaga, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
€ 262,800
Дом 7 спален в Юрмала, Латвия
Дом 7 спален
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
€ 1,500,000
Дом 30 комнат в Рига, Латвия
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 30
Площадь 1 492 м²
€ 3,900,000
Дом 6 спален в Langstini, Латвия
Дом 6 спален
Langstini, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
€ 400,000
Дом 3 спальни в Муцениеки, Латвия
Дом 3 спальни
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
€ 295,000
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
€ 1,700,000
Дом 3 комнаты в Рига, Латвия
Дом 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
€ 845,000
Дом 4 спальни в Straume, Латвия
Дом 4 спальни
Straume, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
€ 55,000
Дом 3 спальни в Пиньки, Латвия
Дом 3 спальни
Пиньки, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
€ 545,000
Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 169,000
Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
€ 360,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Юрмала
Рига
Курземе
Земгале
Елгава
Латгалия
Огре
Смилтене

Параметры недвижимости в Латвии

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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