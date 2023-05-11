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196 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Бернаты, Латвия
7
2
336 м²
2/2
€ 600,000
Дом 3 спальни
Mazgriva, Латвия
4
2
174 м²
1/1
€ 209,000
Дом 13 спален
Вентспилс, Латвия
16
13
374 м²
2/2
€ 270,000
Вилла 5 спален
Юрмала, Латвия
15
4
1 004 м²
3/3
€ 2,700,000
Дом 2 спальни
Jumpravas pagasts, Латвия
4
1
120 м²
2/2
€ 197,900
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4
1
70 м²
€ 180,000
Вилла 3 спальни
Lacisi, Латвия
5
2
280 м²
2/2
€ 595,000
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
3
1
70 м²
2/2
€ 195,000
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
6
3
240 м²
2/1
€ 600,000
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5
4
194 м²
2/2
€ 530,000
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
4
1
160 м²
2/2
€ 350,000
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
4
4
360 м²
€ 432,000
Дом 3 спальни
Amata, Латвия
4
2
208 м²
1/2
€ 590,000
Вилла 3 спальни
Amata, Латвия
5
2
321 м²
2/3
€ 580,000
Дом 5 спален
Муцениеки, Латвия
10
4
714 м²
€ 950,000
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4
2
230 м²
€ 275,000
Дом 3 спальни
Скулте, Латвия
4
180 м²
€ 210,000
Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
5
1
180 м²
1/1
€ 394,800
Дом 3 спальни
Bukupe, Латвия
4
335 м²
€ 250,000
Дом 3 спальни
Kadaga, Латвия
4
2
225 м²
3/3
€ 262,800
Дом 7 спален
Юрмала, Латвия
9
5
506 м²
€ 1,500,000
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
30
1 492 м²
€ 3,900,000
Дом 6 спален
Langstini, Латвия
8
5
420 м²
€ 400,000
Дом 3 спальни
Муцениеки, Латвия
5
2
192 м²
€ 295,000
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5
3
440 м²
€ 1,700,000
Дом 3 комнаты
Рига, Латвия
3
108 м²
€ 845,000
Дом 4 спальни
Straume, Латвия
6
1
127 м²
2/2
€ 55,000
Дом 3 спальни
Пиньки, Латвия
7
3
490 м²
€ 545,000
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
3
1
88 м²
€ 169,000
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
4
1
234 м²
€ 360,000
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