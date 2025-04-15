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Дома в Dundagas pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Dundagas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Dundagas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Недвижимость расположена на берегу реки, откуда открываются потрясающие виды и впечатления о…
$543,619
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Dundagas pagasts, Латвия
Дом
Dundagas pagasts, Латвия
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
$213,007
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Дом 7 комнат в Pace, Латвия
Дом 7 комнат
Pace, Латвия
Число комнат 7
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
$251,730
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Параметры недвижимости в Dundagas pagasts, Латвия

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