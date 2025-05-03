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Дома с видом на море в Латвии

Юрмала
359
Рига
181
Babites pagasts
54
Garkalnes pagasts
35
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8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Дом в эксклюзивном месте в Юрмале, Дубулты, в районе дюн. Тихое, спокойное место, свежий мор…
$904,210
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 20 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Вилла 20 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
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$1,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
В доме есть гараж, сауна, ухоженный сад с виноградом и автополивом.Дом разделен на две зоны,…
$258,830
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
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$2,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Коттедж 5 комнат в Rucavas pagasts, Латвия
Коттедж 5 комнат
Rucavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$689,460
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Уникальная квартира – пентхаус на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания в стиле…
$763,949
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Очаровательный и уютный двухэтажный деревянный дом в самом центре Юрмалы. Полностью отремонт…
$282,566
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Латвии

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