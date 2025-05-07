Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Баложи
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Баложах, Латвия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Баложи, Латвия
Дом 3 комнаты
Баложи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 1
Красивый реновированный дом-близнец на большом зелёном участке в 20 минутах от центра Риги. …
$181,931
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Баложи, Латвия
Дом 6 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 6
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Предлагаем купить качественную и красивую недвижимость. Недвижимость строилась как бы для се…
$344,521
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Баложи, Латвия
Дом 3 комнаты
Баложи, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается дом в Баложи, Кекавская волость, общей площадью 90 м2 и земельным участком 550 м2,…
$254,041
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Баложи, Латвия
Дом 6 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти