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Купить таунхаус в периферийная единица Салоники, Греция

Chortiatis
10
Drymos
6
Filyro
6
Pefka Municipal Unit
6
Pentalofos
6
Agia Triada
5
demos delta
5
Municipal Unit of Echedoros
5
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239 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 1 комнатав Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Таунхаус 2 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 78,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 76 m2, 2 Уров…
Таунхаус 4 спальнив Pefka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefka, Греция
2 ванных комнат
€ 420,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 196 m2, 4 Уро…
Таунхаус 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 комнатыв Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 4 комнатыв Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 4 спальнив Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 2 спальнив demos delta, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos delta, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 комнатв triadi, Греция
Таунхаус 6 комнат
triadi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 3 спальнив Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 9 комнатв triadi, Греция
Таунхаус 9 комнат
triadi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
Таунхаус 3 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 160,000
Απόδοση: 3.38 %
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 160,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
€ 200,000
Delasal ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 128 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 5 комнатв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 5 комнатв Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Месимерион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Месимерион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат
€ 153,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2,…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

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