Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Агия Параскеви
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Агия Параскеви, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$251,747
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$234,404
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$171,646
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$166,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$205,975
Оставить заявку
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$168,213
Оставить заявку
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$240,304
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$277,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$308,962
Оставить заявку
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
КАССАНДРА – ПРОДАЕТСЯ: Уникальный отдельно стоящий дом площадью 110 кв. м. с красивым садом …
$115,568
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти