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Дома в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
1069
The Municipality of Sithonia
324
Никити
166
Полийирос
125
Касандрия
103
The municipality Nea Propontida
100
Муниципалитет Аристотеля
82
Иерисос
46
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1 712 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Μaisonetta is located in a popular Pefkohori village 150 meters to the beach. There are 3 fl…
€205,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
Дом 2 спальни в Psakoudia, Греция
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Skala Fourkas, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Этаж -1
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
€790,000
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4263 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €750.000 . This 150 sq. m.…
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€370,000
Дом 3 спальни в Siviri, Греция
Дом 3 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Мезонетта расположена в туристической деревне Сивири в 550 метрах от пляжа. В мезонетте 3 эт…
€290,000
Дом 5 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Роскошная современная вилла расположена между городом Неа Мудания и деревней Неа Потидея пер…
€1,95 млн
Дом 5 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 100 meter…
€225,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
€725,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€472,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€485,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 124 m2, 2 Уро…
€445,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€445,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ormos Panagias, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 350 m2, …
€5,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€395,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€435,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 124 m2, 2 Уро…
€495,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

виллы
коттеджи
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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