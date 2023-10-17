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Жилая
Греция
периферийная единица Халкидики
Дома
Дома в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
1069
The Municipality of Sithonia
324
Никити
166
Полийирос
125
Касандрия
103
The municipality Nea Propontida
100
Муниципалитет Аристотеля
82
Иерисос
46
Неос-Мармарас
40
Неа-Муданья
37
Сикея
11
Пляж Геракини
7
Ормилия
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1 712 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
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Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
3
95 м²
Μaisonetta is located in a popular Pefkohori village 150 meters to the beach. There are 3 fl…
€205,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
100 м²
1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
114 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
1
134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
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Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
4
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Skala Fourkas, Греция
4
300 м²
-1
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
€790,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
2
2
55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
3
114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
5
2
105 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Property Code: HPS4263 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €750.000 . This 150 sq. m.…
€750,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
3
100 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Siviri, Греция
3
2
94 м²
Мезонетта расположена в туристической деревне Сивири в 550 метрах от пляжа. В мезонетте 3 эт…
€290,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
5
5
463 м²
Роскошная современная вилла расположена между городом Неа Мудания и деревней Неа Потидея пер…
€1,95 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
5
2
158 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 100 meter…
€225,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Polychrono, Греция
3
2
2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of 150 s.m., built on a…
€725,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
118 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€472,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
118 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€485,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
124 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 124 m2, 2 Уро…
€445,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
118 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, 2…
€445,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ormos Panagias, Греция
5
350 м²
-1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 350 m2, …
€5,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
114 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€395,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
114 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€435,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
124 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 124 m2, 2 Уро…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
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