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Купить коттедж в Минский район, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
95
Колодищи
71
Боровлянский сельский Совет
48
Ждановичский сельский Совет
32
Острошицко-Городокский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
28
Боровляны
24
Петришковский сельский Совет
22
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331 объект найдено
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,487
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 99,933
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттеджв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 227,327
  Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 272,792
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Коттеджв Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 136,396
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 354,629
Виртуальный тур на ПК смотреть тут Коттедж в два уровня общей площадью по СНБ 377 …
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 140,761
Продаётся дом 2021 года постройки в СТ Ясная Поляна 18 км от МКАД. Фундамент - утепленная пл…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 62,378
Продается уютная, теплая дача с баней полностью готова для проживания в СТ «Исток-М&r…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 122,756
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Коттеджв Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
€ 49,921
Продается недостроенный дом в п.Ратомка,м-н Баньковщина.Направление раковское.12 км от МКАД.…
Коттеджв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
200 м²
Цена по запросу
 Продается просторный и уютный трёхэтажный коттедж в СТ «РОМАНОВКА» полност…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
€ 150,035
Продаётся дом в Аг Колодищи 2 (полигон). Дом расположился на участке в 15 соток. На участке …
Коттеджв Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
555 м²
€ 268,245
Интересный универсальный дом как для жизни, так и многопрофильного бизнеса. Минский р-н, Гор…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттеджв Новоселье, Беларусь
Коттедж
Новоселье, Беларусь
172 м²
€ 113,663
Продается крепкий жилой дом в аг.Новоселье Минского района, 15 минут от станции метро Каменн…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
229 м²
€ 208,231
3 уровня, Блоки, крыша -металлочерепица.  Газ, вода-скважина.  Общая площадь 229,1…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 54,467
Вашему вниманию представляется отличный двухуровневый коттедж под чистовую отделку в 16 км о…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 60,833
Продается коттедж в садовом товариществе "Овощевод"в 18 км от Минска! Дом построен…
Коттеджв Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
299 м²
€ 104,569
    Радикальное снижение цены на жилой коттедж из кирпича в д. Малиновка Боровлянс…
Коттеджв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
196 м²
€ 117,300
Коттедж в ближайшем пригороде Минска. 4 км от МКАД в Мядельском направлении. Адрес: Минская…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
315 м²
€ 222,780
Продаются коттедж в стиле шале с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок площадью 186 …
Коттеджв Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 52,740
Поможем выгодно продать Вашу недвижимость для покупки этого объекта. ООО "Агентство нед…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
249 м²
€ 309,164
Вы давно мечтаете жить за городом, но не желаете тратить время на строительство дома своей м…
Коттеджв Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 180,952
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 186,408
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттеджв Обчак, Беларусь
Коттедж
Обчак, Беларусь
260 м²
€ 63,651
Обчак, Минский район, пригород Минска, 10 км от МКАД, Могилёвское направление,  добротн…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
316 м²
€ 318,166
Комфортный уютный коттедж в одном из самых живописных мест в пригороде Минска – д. Бор…
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
193 м²
€ 309,164
Продается просторный коттедж с террасой в аг. Семково 5.8 км. от МКАД! Молодечненс…
Коттеджв Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 36,372
Дом расположен в 23 км. от МКАД Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Л…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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