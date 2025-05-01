Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
55
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Острошицкогородокский сельский Совет
21
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
Оставить заявку
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
Оставить заявку
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
Оставить заявку
Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
Оставить заявку
Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
Оставить заявку
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
Оставить заявку
Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
Оставить заявку
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
Оставить заявку
Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти