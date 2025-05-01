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Коттеджи с гаражом в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
55
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Острошицкогородокский сельский Совет
21
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80 объектов найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся эксклюзивный премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в окруже…
$750,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Отличный вариант для реализации своей мечты! Продаётся просторный дом, имеющий огромный поте…
$115,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 880 м²
Продается дом - Усадьба (комплекс) в живописнейшем месте с видом на лес в агрогородке Ратомк…
Цена по запросу
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Шикарный коттедж с ландшафтным дизайном участка ждет Вас!Продается прекрасный коттедж на уют…
$330,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается современный, благоустроенный и комфортабельный коттедж в д. Галица, в живописном м…
$389,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 370 м²
Хотите свой дом, но нет времени, опыта его строить и благоустраивать. Значит этот вариант то…
$390,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 209 м²
На участке 2 дома. Дома находиться рядом с лесом, полная тишина. Хорошие соседи.   Один дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 530 м²
Продается многофункциональный просторный коттедж с террасами! 3 км. от МКАД! Гродненское нап…
$650,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 18 соток, в частной собственност…
$124,900
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 390 м²
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается просторный современный дом в живописном садовом товариществе Солнечный Бор (рядом …
$175,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 329 м²
Продаётся коттедж 329 кв. м(с цокольным этажом 86 кв. м и тёплым гаражом на два авто) и гост…
$349,990
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 303 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью примыкающий к лесу в…
$377,000
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
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