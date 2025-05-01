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Коттеджи в Заславле, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 264 м²
Коттедж в 14 км от МКАД ❤️ Отличный коттедж, полностью готовый к проживанию – идеальное реше…
$190,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается коттедж в г.Заславль ! Коттеджный поселок «Заславские горки» расположен в 15 км от…
$173,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 576 м²
Продаётся дом в элитном месте, ЗАСЛАВЛЬ-это лес, это чистый воздух, это вода  Хотите жить ую…
$395,000
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