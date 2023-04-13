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Купить недвижимость в Минский район, Беларусь

Ждановичский сельский Совет
145
Колодищи
128
Папернянский сельский Совет
100
Петришковский сельский Совет
94
Острошицко-Городокский сельский Совет
88
Боровляны
86
Горанский сельский Совет
49
Сеницкий сельский Совет
45
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1 266 объектов найдено
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,487
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Квартира 3 комнатыв Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 4/10 Этаж
€ 77,291
Трехкомнатная квартира с отличным ремонтом в Боровлянах Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Побе…
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
257 м²
€ 100,024
Продажа дома всего в 12-ти километрах от Минска Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Совхозна…
Домв Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
111 м²
€ 61,742
Продаётся дом в  д. Новый Двор! Адрес: д. Новый Двор, пер. Октябрьский ❤️Отличный двухэ…
Домв Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
94 м²
€ 61,378
Продам дом или обменяю на квартиру в Минске! Адрес: д. Большой Тростенец, ул. Мирная ⭕️ В ка…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 63,560
Продаётся садовый домик в живописном месте ! Адрес: СТ "Моя отрада" ❤️ Объект нахо…
Квартира 2 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/9 Этаж
Цена по запросу
Лучшее предложение в этой локации! Продается 2-комнатная квартира в новом доме в д. Боровая!…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 8/9 Этаж
€ 43,647
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Квартира 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 8/10 Этаж
€ 47,284
Светлая, уютная квартира с хорошим ремонтом! Большая прихожая, уютная, светлая комната, акку…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 43,192
Продажа однокомнатной квартиры в экологически чистом районе с мебелью и техникой!  Кирп…
Квартира 1 комнатав Новый Двор, Беларусь
Квартира 1 комната
Новый Двор, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 1/5 Этаж
€ 39,555
1-комнатная квартира в 3-км от Минска, 1 этаж кирпичного дома в 5-ти этажном доме, вся инфос…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
135 м²
€ 270,064
Продается великолепный коттедж в аг. Колодищи. Минский р-н, 8 км от МКАД, Московское на…
Квартира 3 комнатыв Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат 84 м² 5/9 Этаж
€ 95,477
Продается светлая уютная трехкомнатная квартира с ремонтом и мебелью в современ6ном блочно-к…
Домв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 172,768
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 …
Домв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 54,467
Дом для круглогодичного проживания в СТ "НАДЕЖДА-МЭТЗ" , Раковский с/с,…
Квартира 3 комнатыв Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат 90 м² 8/23 Этаж
€ 140,942
Продаётся трёхкомнатная квартира в д. Копище.  Адрес: д. Копище, ул. Лопатина, д. 5. ❤️…
Квартира 3 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 48 м² 1/1 Этаж
€ 38,191
Трёхкомнатная квартира с участком в д. Королёв Стан! Адрес: д. Королев Стан, ул. Лесная ❤️ Т…
Квартира 4 комнатыв Боровляны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
4 Количество комнат 96 м² 6/10 Этаж
€ 177,315
Просторная современная четырехкомнатная квартира в Новой боровой! Все самое лучшее для Вас: …
Домв Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 180,952
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 99,933
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 50,012
Дача в 20 минутах езды от Минска!  Дом для круглогодичного проживания, с продуманным пр…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 42,737
Продается  дом  и земельный участок в д. Ключники (рядом с аг. Острошицкий городок…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 9/10 Этаж
€ 49,921
Продаётся готовая к проживанию 1-ая квартира в Ждановичах, ул.Зелёная,1В. Квартира теплая, с…
Квартира 2 комнатыв Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 77,900
Двухкомнатная квартира с ремонтом в новостройке Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Ленинска…
Квартира 1 комнатав Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 7/8 Этаж
€ 54,558
Продается 1-комнатная квартира по ул. Михаила Миля, 16 в д. Копище. - Уютная и теплая одноко…
Квартира 1 комнатав Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 9/9 Этаж
€ 40,000
Продаётся однокомнатная квартира возле соснового леса! Адрес: д. Боровая, ул. Спортивная, д.…
Квартира 3 комнатыв Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 5/8 Этаж
€ 150,035
Продается 3-комнатная квартира  в современном микрорайоне "Новая Боровая" по …
Квартира 3 комнатыв Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/5 Этаж
€ 113,663
Здесь можно бросить якорь   ПИРС Этот загородный квартал расположен в живописном месте …
Квартира 3 комнатыв Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат 85 м² 18/23 Этаж
€ 109,117
Продается уютная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на сосновый лес! Квартира полност…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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