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Квартиры в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
117
Колодищанский сельский Совет
87
Ждановичский сельский Совет
30
Лесной
15
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326 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Городище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира в посёлке Городище ❤️Продается двухкомнатная квартира в посёлке Городищ…
$41,500
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 8/20
Продаётся стильная трёхкомнатная квартира — ваш новый идеальный дом! ❤️ Ищете просторное и у…
$159,900
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Квартира 2 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира с новым ремонтом в блокированном доме:…
$52,000
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Квартира 2 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 8/10
Просторная 2-комнатная с ремонтом рядом с сосновым лесом! ❤️Уютная квартира с отличным ремон…
$89,500
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Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Продается большая 3-комнатная квартира в Заславле Квартира в обычном советском состоянии без…
$92,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Скандинавский комфорт в сердце “Зелёной Гавани”  ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира с т…
$165,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 23/23
Продается евродвушка  в экологически чистом районе Новая Боровая по ул. Камова д.1 Светлая, …
$97,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$96,377
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Квартира 2 комнаты в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/10
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Представьте…   Вы просыпаетесь утром в своей новой кварт…
$78,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Великолепная евротрёхкомнатная квартира с отличным видом на две стороны. Квартира в доме кл…
$128,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$117,033
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Двухкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$69,006
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Квартира 3 комнаты в Сонечный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сонечный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/4
Продается большая, светлая, современная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Боль…
$220,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/9
Продам двухкомнатную квартиру в Боровлянах Адрес: Боровляны, ул. Фрунзенская 39/1 Предлагаю …
$82,000
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Квартира 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 4/11
Большая квартира почти 90м в новом комфортном доме рядом с парком. Квартира с высокими потол…
$115,000
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Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Продаётся однокомнатная квартира в агрогородке Прилуки в 8 км от Минска, ул. Мира, дом 28. Х…
$59,960
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Квартира 4 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 3/10
Предлагаем Вашему вниманию отличную 4-комнатную квартиру общей  площадью 106 м2 (114,9 м2 по…
$175,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$113,692
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Квартира в Щомыслица, Беларусь
Квартира
Щомыслица, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся 2-комнатная квартира (полдома) с раздельными комнатами в блокированном доме с прил…
$69,000
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Великолепная евротрёхкомнатная квартира на самом выгодном этаже, с отличным видом. Квартира…
$119,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
Продается трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом в аг.Колодищи  по ул. Чкалова 49. Общая …
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Краткое описание: Идеальный вариант для комфортной жизни или инвестиций! Кирпичный дом после…
$37,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$113,020
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$126,767
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Трёхкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в доме 6.8 кв.79 квартале «Горный …
$96,755
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Заезжай и живи!Квартира с ремонтом, очен…
$62,000
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Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
1 комнатная квартира в ЖК "Пирс", в ближайшем пригороде, 8 км до Минска по Молодеченской тра…
$89,900
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в аг. Гатово. Комнаты раздельные, расположенные на разные с…
$51,900
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продаётся эксклюзивная с панорамным видом на Минск 3-х комнатная квартира премиум-класса 100…
$173,000
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Квартира 3 комнаты в Хатежино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хатежино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Продается новостройка в новом микрорайоне недалеко от Минска.  Отличная планировка , большие…
$93,000
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