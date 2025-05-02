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Жильё в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

дома
9
10 объектов найдено
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Продам дом с большим участком (почти 14 соток)  в д. Слобода (Самохваловичский с\с), 8 км. о…
$96,500
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Продается участок 15 соток с незавершенным законсервированным капитальным строением  в дерев…
$46,900
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Дом в Самохваловичи, Беларусь
Дом
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Продам дом с просторным участком 18,12 сот. в центре Самохвалович, в 10 минутах езды от Минс…
$151,000
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Дом в Самохваловичи, Беларусь
Дом
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 40 м²
Отличное место для загородной жизни в д.Самохваловичи.   12 км от Минска.      На тихой уют…
$86,000
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Коттеджный участок с домом в 12 км от Минска ❤️ Продаётся отличный, спланированный, ровный у…
$49,900
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Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Дом в Самохваловичи, Беларусь
Дом
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 230 м²
Дом в коттеджном массиве агрогородка Самохваловичи ❤️ Роскошный дом с благоустроенным участк…
$215,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Надёжный дом с панорамным видом  ❤️ Дом в живописном месте с панорамным видом и без соседей …
$47,000
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продаётся новый дом с сауной и купелью. Слуцкое направление в 10 км от МКАД.      Участок пл…
$120,000
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
В ближайшем пригороде Минска, в тихой деревушке, расположенной в 5 км от МКАД и МЕТРО "Слуцк…
$196,000
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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