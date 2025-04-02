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Жильё в Мачулищи, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Продажа 3-х комнатной квартиры:  г.п. Мачулилищи, ул. Молодежная. 17 1 этаж панельного 9-ти …
$64,000
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Коттедж в Мачулищи, Беларусь
Коттедж
Мачулищи, Беларусь
Площадь 165 м²
Найти такое место – редкая удача! О преимуществах:  1. До Минска рукой подать – всего лишь в…
$300,000
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Дом в Мачулищи, Беларусь
Дом
Мачулищи, Беларусь
Площадь 167 м²
Дом в а.г. Мачулищи - Всего 10 км от МинскаАвтобусы, маршрутки регулярно- Центральный газ, в…
$66,000
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Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Продается просторная 1- комнатная квартира в г.п. Мачулищи. ·  Квартира полностью готова к п…
$51,500
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Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Адрес: г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, д. 16А, корп. 2. ЖК «Соколиный край» Комплекс построен …
$54,900
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Дом в Мачулищи, Беларусь
Дом
Мачулищи, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается светлый дом в современном стиле в г.п. Мачулищи - 12 км от МКАД, Слуцкое направлен…
$179,000
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Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 9/9
3-комнатная квартира гп. Мачулищи, ул.Молодежная, д.17 10 км от МКАД. Общая площадь по СНБ 7…
$59,000
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