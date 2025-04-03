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Квартиры в Пила, Польша

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4 объекта найдено
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 548 м²
Очень привлекательное предложение для компаний / компаний / инвесторов!
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 1 407 м²
FALL — компания
$912,136
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 411 м²
Продается коммерческое здание в Пиле – идеальное вложение средств с потенциалом для медицинс…
$744,868
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 352 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Пиле - отличное расположение и инвестиционный потенциал
$862,478
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов