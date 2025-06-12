Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Kiszkowo
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Kiszkowo, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Karczewko, Польша
Квартира
Karczewko, Польша
Площадь 1 825 м²
Для продажи двух прекрасных зданий (1825 м2 и 3221 м2) В городе Карчевко, в селе Брзозова (К…
$49,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Kiszkowo, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти