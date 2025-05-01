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Квартиры с гаражом в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
552
gmina Tarnowo Podgorne
11
gmina Swarzedz
11
gmina Czerwonak
9
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44 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$162,937
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом в строящемся уютном жилом комплексе.  …
$129,445
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$149,651
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$157,317
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Продается квартира c большим балконом с выходом на него из обеих комнат (фото выше) в строящ…
$120,936
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 3
На продажу! 3-х комнатная квартира c собственным огородиком 60 м2 в строящемся уютном жилом …
$129,665
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 7 комнат в Познань, Польша
Квартира 7 комнат
Познань, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 4/4
Na sprzedaż przestronne piętro w budynku wielorodzinnym przebudowane na trzy mieszkania, wyk…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$126,230
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом и выходом на болкон из каждой комнаты …
$130,247
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира c 2 балконами в новом строительстве в г.Познань в популярном ра…
$184,529
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$146,942
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/6
Продается! Современная 3-комнатная квартира в инвестициях при строительстве!Есть балкон и те…
$162,696
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$200,370
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира c балконом в новом строительстве в г.Познань в популярном район…
$120,759
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира с собсвенной большой зеленой террасой 81 м2  в новом строительс…
$238,685
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$145,833
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$204,652
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Продается! Современная 3-комнатная квартира в инвестициях при строительстве!Дата планируемог…
$178,716
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$150,267
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
Продается 3-х комнатная квартира c большим балконом (фото выше) в строящемся уютном жилом ко…
$116,622
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$170,910
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира c балконом в новом строительстве в г.Познань в популярном район…
$119,023
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$155,449
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом в строящемся уютном жилом комплексе.  …
$129,052
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$139,107
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
Продается квартира c большим балконом с выходом на него из обеих комнат (фото выше) в строящ…
$123,320
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$240,510
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
Продается 3-х комнатная квартира c большим балконом (фото выше) в строящемся уютном жилом ко…
$116,622
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира  в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, г…
$254,148
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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