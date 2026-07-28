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Квартиры в gmina Trzcianka, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Stradun, Польша
Квартира
Stradun, Польша
Площадь 256 м²
Продается большой дом с инвестиционным потенциалом в Страдуне – 256 м2, участок 1200 м2
$184,774
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Агентство
Zaitseva Estates
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Квартира в Тшчанка, Польша
Квартира
Тшчанка, Польша
Площадь 4 580 м²
1) Trzcianka - несколько слов о городском расположении Trzcianka (Wielkopolskie Province, Cz…
$1,56 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Квартира 2 комнаты в Тшчанка, Польша
Квартира 2 комнаты
Тшчанка, Польша
Число комнат 2
Площадь 63 м²
2-комнатная квартира с садом - Stork
$74,015
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Trzcianka, Польша

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