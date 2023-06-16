Апарт-отель Ногал

Ногал расположен в самом престижном районе Панама-Сити, Коста-дель-Эсте, районе, известном своими высокими стандартами инфраструктуры и замечательным деловым районом. Расположен в самом сердце делового центра и с доступом к основным дорогам. Ногал находится в непосредственной близости к магазинам и ресторанам, всего в нескольких минутах езды от центра города, что делает Ногал идеальным местом для жизни.

Здание:

41-этажная башня

32 уровня квартир

6 квартир на уровне

Апартаменты 100m2, 122m2 и 131m2

Охрана 24 часа

Генератор электричества

Резервуар для запаса воды

Инфраструктура социальных зон комплекса:

Социальная зона №1:

Семейный бассейн и джакузи

Крытая терраса с баром

Беговая дорожка

Зал для проведения мероприятий

Игровая площадка для детей

Тренажерный зал



Социальная зона №2:

Кинотеатр

Зоны для отдыха и игр

СПА салон



Цены: от $295 тыс.

Готовность: 2026 год. Строительство - 3 года.

План платежей:

15% первоначальный взнос

10% взнос через год

10% взнос через 2 года

65% выплата к моменту окончания строительства через три года. Оплата полностью или в рассрочку от застройщика под 6.5-7%.

К моменту окончания строительства, как правило, прирост цены недвижимости составляет около 10-15%.

Ожидаемый доход от сдачи в аренду в данном комплексе - 6-8%, или ~1600-2000$ в месяц.

И ещё одно немаловажное преимущество приобретения недвижимости в данном комплексе - возможность получения статуса ПМЖ!