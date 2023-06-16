Апарт-отель Ногал

Ногал расположен в самом престижном районе Панама-Сити, Коста-дель-Эсте, районе, известном своими высокими стандартами инфраструктуры и замечательным деловым районом. Расположен в самом сердце делового центра и с доступом к основным дорогам. Ногал находится в непосредственной близости к магазинам и ресторанам, всего в нескольких минутах езды от центра города, что делает Ногал идеальным местом для жизни.
Здание:
41-этажная башня
32 уровня квартир
6 квартир на уровне
Апартаменты 100m2, 122m2 и 131m2
Охрана 24 часа
Генератор электричества
Резервуар для запаса воды
Инфраструктура социальных зон комплекса:
Социальная зона №1:
Семейный бассейн и джакузи
Крытая терраса с баром
Беговая дорожка
Зал для проведения мероприятий
Игровая площадка для детей
Тренажерный зал
Социальная зона №2:
Кинотеатр
Зоны для отдыха и игр
СПА салон
Цены: от $295 тыс.
Готовность: 2026 год. Строительство - 3 года.
План платежей:
15% первоначальный взнос
10% взнос через год
10% взнос через 2 года
65% выплата к моменту окончания строительства через три года. Оплата полностью или в рассрочку от застройщика под 6.5-7%.
К моменту окончания строительства, как правило, прирост цены недвижимости составляет около 10-15%.
Ожидаемый доход от сдачи в аренду в данном комплексе - 6-8%, или ~1600-2000$ в месяц.
И ещё одно немаловажное преимущество приобретения недвижимости в данном комплексе - возможность получения статуса ПМЖ!