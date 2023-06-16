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Апарт-отель Ногал

Juan Diaz, Панама
от
$295,000
;
6
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ID: 3790
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Район
    Distrito de Panama
  • Деревня
    Juan Diaz
  • Адрес
    Calle Rio Mar

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    41

О комплексе

Ногал расположен в самом престижном районе Панама-Сити, Коста-дель-Эсте, районе, известном своими высокими стандартами инфраструктуры и замечательным деловым районом. Расположен в самом сердце делового центра и с доступом к основным дорогам. Ногал находится в непосредственной близости к магазинам и ресторанам, всего в нескольких минутах езды от центра города, что делает Ногал идеальным местом для жизни.

Здание:

41-этажная башня
32 уровня квартир
6 квартир на уровне
Апартаменты 100m2, 122m2 и 131m2 
Охрана 24 часа
Генератор электричества 
Резервуар для запаса воды

Инфраструктура социальных зон комплекса:

Социальная зона №1:

Семейный бассейн и джакузи 
Крытая терраса с баром 
Беговая дорожка
Зал для проведения мероприятий 
Игровая площадка для детей 
Тренажерный зал


Социальная зона №2:

Кинотеатр
Зоны для отдыха и игр
СПА салон


Цены: от $295 тыс. 

Готовность: 2026 год. Строительство - 3 года.

План платежей: 

15% первоначальный взнос
10% взнос через год
10% взнос через 2 года
65% выплата к моменту окончания строительства через три года. Оплата полностью или в рассрочку от застройщика под 6.5-7%.

К моменту окончания строительства, как правило, прирост цены недвижимости составляет около 10-15%.

Ожидаемый доход от сдачи в аренду в данном комплексе - 6-8%, или  ~1600-2000$ в месяц. 

И ещё одно немаловажное преимущество приобретения недвижимости в данном комплексе - возможность получения статуса ПМЖ!

 

Местонахождение на карте

Juan Diaz, Панама
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Апарт-отель Ногал
Juan Diaz, Панама
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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