Апарт-отель Королевская Пальма

Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма”

с ультрасовременным дизайном и архитектурой.

Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от

Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо.

Вид на бескрайний океан!

ДВЕ БАШНИ

с 28 и 21 этажами

БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже

БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже

АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями

ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой

ИНФРАСТРУКТУРА:

Круглосуточная охрана

Общий холл с администратором на первом этаже

Места для отдыха

Парковки для гостей

Личный балкон

Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона)

-крытая терраса

-рестораны и кафе

-бассейн

-выход на частный пляж

Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)

-многофункциональный корт

-терраса

-тренажерный зал

-сауна

-детская игровая площадка

-комната для частных мероприятий

-джакузи

-семейный бассейн





В комплексе всего 281 апартамент

Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2

Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями

Вид из всех апартаментов - на океан

К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$

План оплат:

1-й вариант - 100%

2-й вариант:

ПВ - 30%

70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом жить и сдавать недвижимость 50можно сразу

Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год

Ежегодный прирост стоимости -8-10%

Комплекс готовый-2016 г