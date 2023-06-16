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Апарт-отель Королевская Пальма

Caimitillo, Панама
от
$165,000
;
8
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ID: 3789
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Район
    Distrito de Panama
  • Город
    Caimitillo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

О комплексе

Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма”

с ультрасовременным дизайном и архитектурой.

Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от

Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо.

Вид на бескрайний океан!

 

ДВЕ БАШНИ

с 28 и 21 этажами

 

БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже

БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже

АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями

ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой

ИНФРАСТРУКТУРА:

Круглосуточная охрана

Общий холл с администратором на первом этаже

Места для отдыха

Парковки для гостей

Личный балкон

 

Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона)

-крытая терраса

-рестораны и кафе

-бассейн

-выход на частный пляж

 

Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)

 

-многофункциональный корт

-терраса

-тренажерный зал

-сауна

-детская игровая площадка

-комната для частных мероприятий

-джакузи

-семейный бассейн


 

В комплексе всего 281 апартамент

Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2

Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями

Вид из всех апартаментов - на океан

К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$

План оплат: 

1-й вариант - 100%

2-й вариант: 

ПВ - 30% 

70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом  жить и сдавать  недвижимость 50можно сразу

Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год

Ежегодный прирост стоимости -8-10%

Комплекс готовый-2016 г

 

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 2,357
Цена квартиры, USD 165,000

Местонахождение на карте

Caimitillo, Панама

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Апарт-отель Королевская Пальма
Caimitillo, Панама
от
$165,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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