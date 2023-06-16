Апарт-отель Королевская Пальма

Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма”
с ультрасовременным дизайном и архитектурой.
Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от
Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо.
Вид на бескрайний океан!
ДВЕ БАШНИ
с 28 и 21 этажами
БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже
БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже
АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями
ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой
ИНФРАСТРУКТУРА:
Круглосуточная охрана
Общий холл с администратором на первом этаже
Места для отдыха
Парковки для гостей
Личный балкон
Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона)
-крытая терраса
-рестораны и кафе
-бассейн
-выход на частный пляж
Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)
-многофункциональный корт
-терраса
-тренажерный зал
-сауна
-детская игровая площадка
-комната для частных мероприятий
-джакузи
-семейный бассейн
В комплексе всего 281 апартамент
Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2
Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями
Вид из всех апартаментов - на океан
К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$
План оплат:
1-й вариант - 100%
2-й вариант:
ПВ - 30%
70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом жить и сдавать недвижимость 50можно сразу
Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год
Ежегодный прирост стоимости -8-10%
Комплекс готовый-2016 г