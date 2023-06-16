Часто задаваемые вопросы по новостройкам Панамы
Какие документы должен представить покупатель новостройки в Панаме?
Иностранцу потребуются:
- Заграничный паспорт.
- Справка, свидетельствующая о законном происхождении денежных средств.
- Адрес регистрации.
Как проходит покупка квартиры в новостройке?
Приобретение квартиры от застройщика в Панаме включает следующие этапы:
- Выбор объекта.
- Предложение со стороны покупателя и запрос проформы - документа, в котором указаны все условия сделки.
- Подписание контракта купли-продажи и первая часть платежа (обычно 30%).
- Уплата налогов.
- Регистрация объекта в госреестре и вторая часть платежа.
- Получение права собственности.
Где расположены наиболее популярные новые ЖК?
Востребованные у иностранцев жилые комплексы Панамы находятся в таких районах Панама-Сити, как Коста-дель-Эсте, Санта-Мария, Авенида Бальбоа. Популярна также прибрежная полоса возле столицы: районы Пунта-Пасифика и Пайтилья, г. Коронадо. Среди горных курортов востребован Бокете.
Сколько стоит 1 кв.м в новых ЖК?
В столице - около 2500 евро, за ее пределами - на 500-700 евро меньше.