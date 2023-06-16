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Продажа новостроек в Панаме

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Панамы

Какие документы должен представить покупатель новостройки в Панаме?

Иностранцу потребуются:
  • Заграничный паспорт.
  • Справка, свидетельствующая о законном происхождении денежных средств.
  • Адрес регистрации.

Как проходит покупка квартиры в новостройке?

Приобретение квартиры от застройщика в Панаме включает следующие этапы:
  • Выбор объекта.
  • Предложение со стороны покупателя и запрос проформы - документа, в котором указаны все условия сделки.
  • Подписание контракта купли-продажи и первая часть платежа (обычно 30%).
  • Уплата налогов.
  • Регистрация объекта в госреестре и вторая часть платежа.
  • Получение права собственности.

Где расположены наиболее популярные новые ЖК?

Востребованные у иностранцев жилые комплексы Панамы находятся в таких районах Панама-Сити, как Коста-дель-Эсте, Санта-Мария, Авенида Бальбоа. Популярна также прибрежная полоса возле столицы: районы Пунта-Пасифика и Пайтилья, г. Коронадо. Среди горных курортов востребован Бокете.

Сколько стоит 1 кв.м в новых ЖК?

В столице - около 2500 евро, за ее пределами - на 500-700 евро меньше.
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