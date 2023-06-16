Апарт-отель Милый Дом

Комплекс Милый Дом

Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити

и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом –

это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя

городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу.

Круглосуточная охрана

Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией

Полная вспомогательная аварийная служба

Консьерж сервис

Три этажа для парковки

Три основных пассажирских и один грузовой

Парковка для посетителей

НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ:

Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой.

12 апартаментов на этаже.

6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.

НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:

Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.

На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой.

Престижное членство в Pearl Beach Club

Частный доступ к пляжу

и бассейну

Фитнес-центр

Спа-центр класса люкс

Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2;

226,8 м2-394,8 м2

Комплекс сдан в 2012 году.