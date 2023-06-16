Апарт-отель Милый Дом

Комплекс Милый Дом
Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити
и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом –
это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя
городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу.
Круглосуточная охрана
Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией
Полная вспомогательная аварийная служба
Консьерж сервис
Три этажа для парковки
Три основных пассажирских и один грузовой
Парковка для посетителей
НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ:
Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой.
12 апартаментов на этаже.
6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.
НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:
Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.
На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой.
Престижное членство в Pearl Beach Club
Частный доступ к пляжу
и бассейну
Фитнес-центр
Спа-центр класса люкс
Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2;
226,8 м2-394,8 м2
Комплекс сдан в 2012 году.