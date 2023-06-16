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Апарт-отель Милый Дом

Caimitillo, Панама
от
$329,000
;
13
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ID: 3787
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Район
    Distrito de Panama
  • Город
    Caimitillo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

О комплексе

Комплекс Милый Дом 

Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити

и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом –

это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя

городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу.

Круглосуточная охрана

Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией

Полная вспомогательная аварийная служба

Консьерж сервис

Три этажа для парковки

Три основных пассажирских и один грузовой 

Парковка для посетителей

 

НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ:

Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой.

12 апартаментов на этаже.

6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.

 

НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:

 Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.

 

На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой.

Престижное членство в Pearl Beach Club

 Частный доступ к пляжу

и бассейну

 Фитнес-центр

 Спа-центр класса люкс

 

Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2; 

                                                   226,8 м2-394,8 м2

Комплекс сдан в 2012 году.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 103.9
Цена за м², USD 3,167
Цена квартиры, USD 329,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 368.0
Цена за м², USD 6,168
Цена квартиры, USD 2,27 млн

Местонахождение на карте

Caimitillo, Панама

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Апарт-отель Милый Дом
Caimitillo, Панама
от
$329,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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