Апарт-отель Матис

МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ!
Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан!
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ
Здание комплекса состоит из 56 этажей.
Первые 10 этажей включают в себя:
места для отдыха
корты для тенниса и сквоша
игровые комнаты
сауну и спа-центр
парковку.
НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка
На одном этаже располагаются только два апартамента.
Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.
Три парковочных места для каждого из апартаментов.
Надежные противопожарные и аварийные установки.
Современная система видеонаблюдения.
АПАРТАМЕНТЫ:
Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это
336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями.
Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу.
Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан.
Открытая кухня-столовая для завтраков.
В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!