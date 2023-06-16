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Апарт-отель Матис

Caimitillo, Панама
от
$980,000
;
9
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ID: 3794
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Район
    Distrito de Panama
  • Город
    Caimitillo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    56

О комплексе

МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ!

Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан!

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ

Здание комплекса состоит из 56 этажей. 

Первые 10 этажей включают в себя:

места для отдыха

корты для тенниса и сквоша

игровые комнаты

сауну и спа-центр

парковку.

НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА

Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка

  • Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша
  • Огромный бассейн для взрослых и детей
  • Открытая терраса для отдыха и барбекю

 На одном этаже располагаются только два апартамента.

 Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.

 Три парковочных места для каждого из апартаментов.

Надежные противопожарные и аварийные установки.

Современная система видеонаблюдения.

 

АПАРТАМЕНТЫ:

Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это

336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями.

Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу.

Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан.

Открытая кухня-столовая для завтраков.

В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 336.9
Цена за м², USD 2,909
Цена квартиры, USD 980,000

Местонахождение на карте

Caimitillo, Панама

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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