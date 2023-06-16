Апарт-отель Матис

МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ!

Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан!

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ

Здание комплекса состоит из 56 этажей.

Первые 10 этажей включают в себя:

места для отдыха

корты для тенниса и сквоша

игровые комнаты

сауну и спа-центр

парковку.

НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА

Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка

Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша

Огромный бассейн для взрослых и детей

Открытая терраса для отдыха и барбекю

На одном этаже располагаются только два апартамента.

Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.

Три парковочных места для каждого из апартаментов.

Надежные противопожарные и аварийные установки.

Современная система видеонаблюдения.

АПАРТАМЕНТЫ:

Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это

336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями.

Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу.

Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан.

Открытая кухня-столовая для завтраков.

В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!