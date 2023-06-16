Жилой комплекс Пиноальто

Комплекс Пиноальто

Локация: 10 минут от городка Бокете.

Готовность - 2025 г.

Комплекс Пиноальто расположен в предгорьях Бокете, небольшого городка в высокогорной провинции Чирики в Панаме, рядом с речным каньоном, с одной стороны, и конным клубом, с другой.

Стремясь расширить туристическую инфраструктуру в районе города Бокете и инвестиционные возможности, которые были открыты в этом регионе, застройщик стремится развивать проект Пиноальто.

Таким образом, проект Пиноальто является привлекательнейшим инвестиционным проектом.

Этот уютный горный проект состоит из апартаментов различного размера и множества общественных зон в курортном стиле, ориентированных на спокойный комфортный досуг и общение.

Инфраструктура комплекса:

-Ресторан

-Террасы

-Читальный зал

-Кофейня

-Зоны барбекю

-Бассейны

-Смотровые площадки

Естественная вентиляция и затенение Стратегии максимального комфорта в тропическом климате. Ориентация и форма зданий позволяют ветру проникать во все кондоминиумы и места общего пользования. Открытые коридоры способствуют циркуляции воздуха по всему зданию, так что каждая единица имеет возможность перекрестной вентиляции.

КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ

3 ФАЗЫ:

Доступна Фаза А - 34 апартамента

Площадь апартаментов от 95 м2 до 145 м2

ЦЕНЫ от 313 500 до 478 500 $

План оплат при рассрочке на 5 лет:

15% при подписании контракта

10% через 8 месяцев

10% через 6 месяцев

15% через 24 месяца

Итого - 50% предоплата в строительстве

Остальные 50% в рассрочку на 5 лет со ставкой 6,5% (может меняться)

Без процесса предварительного одобрения

Без штрафа за переплату

Готовность фазы А проекта Пиноальто:

6 месяцев до предпродажи

18 месяцев на строительство

Будет завершено в первом - втором квартале 2025 г.