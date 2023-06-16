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Жилой комплекс Пиноальто

Jaramillo Abajo, Панама
от
$291,293
;
8
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ID: 3750
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Область / штат
    Чирики
  • Район
    Distrito de Boquete
  • Город
    Jaramillo
  • Деревня
    Jaramillo Abajo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Комплекс Пиноальто

Локация: 10 минут от городка Бокете.

Готовность - 2025 г.

Комплекс Пиноальто расположен в предгорьях Бокете, небольшого городка в высокогорной провинции Чирики в Панаме, рядом с речным каньоном, с одной стороны, и конным клубом, с другой.

Стремясь расширить туристическую инфраструктуру в районе города Бокете и инвестиционные возможности, которые были открыты в этом регионе, застройщик стремится развивать проект Пиноальто.

Таким образом, проект Пиноальто является привлекательнейшим инвестиционным проектом. 

Этот уютный горный проект состоит из апартаментов различного размера и множества общественных зон в курортном стиле, ориентированных на спокойный комфортный досуг и общение.

Инфраструктура комплекса:

-Ресторан

-Террасы

-Читальный зал

-Кофейня

-Зоны барбекю

-Бассейны

-Смотровые площадки

Естественная вентиляция и затенение Стратегии максимального комфорта в тропическом климате. Ориентация и форма зданий позволяют ветру проникать во все кондоминиумы и места общего пользования. Открытые коридоры способствуют циркуляции воздуха по всему зданию, так что каждая единица имеет возможность перекрестной вентиляции.

КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ

3 ФАЗЫ:

Доступна Фаза А - 34 апартамента

Площадь апартаментов от 95 м2 до 145 м2

ЦЕНЫ от 313 500 до 478 500 $

План оплат при рассрочке на 5 лет:

15% при подписании контракта

10% через 8 месяцев

10% через 6 месяцев

15% через 24 месяца

Итого - 50% предоплата в строительстве

Остальные 50% в  рассрочку на 5 лет со ставкой 6,5% (может меняться)

Без процесса предварительного одобрения

Без штрафа за переплату

Готовность фазы А проекта Пиноальто:

6 месяцев до предпродажи

18 месяцев на строительство

Будет завершено в первом - втором квартале 2025 г.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0 – 100.0
Цена за м², USD 3,300
Цена квартиры, USD 313,500 – 330,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 145.0
Цена за м², USD 3,300
Цена квартиры, USD 478,500

Местонахождение на карте

Jaramillo Abajo, Панама

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Жилой комплекс Пиноальто
Jaramillo Abajo, Панама
от
$291,293
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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