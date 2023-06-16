Жилой комплекс Пиноальто

Комплекс Пиноальто
Локация: 10 минут от городка Бокете.
Готовность - 2025 г.
Комплекс Пиноальто расположен в предгорьях Бокете, небольшого городка в высокогорной провинции Чирики в Панаме, рядом с речным каньоном, с одной стороны, и конным клубом, с другой.
Стремясь расширить туристическую инфраструктуру в районе города Бокете и инвестиционные возможности, которые были открыты в этом регионе, застройщик стремится развивать проект Пиноальто.
Таким образом, проект Пиноальто является привлекательнейшим инвестиционным проектом.
Этот уютный горный проект состоит из апартаментов различного размера и множества общественных зон в курортном стиле, ориентированных на спокойный комфортный досуг и общение.
Инфраструктура комплекса:
-Ресторан
-Террасы
-Читальный зал
-Кофейня
-Зоны барбекю
-Бассейны
-Смотровые площадки
Естественная вентиляция и затенение Стратегии максимального комфорта в тропическом климате. Ориентация и форма зданий позволяют ветру проникать во все кондоминиумы и места общего пользования. Открытые коридоры способствуют циркуляции воздуха по всему зданию, так что каждая единица имеет возможность перекрестной вентиляции.
КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ
3 ФАЗЫ:
Доступна Фаза А - 34 апартамента
Площадь апартаментов от 95 м2 до 145 м2
ЦЕНЫ от 313 500 до 478 500 $
План оплат при рассрочке на 5 лет:
15% при подписании контракта
10% через 8 месяцев
10% через 6 месяцев
15% через 24 месяца
Итого - 50% предоплата в строительстве
Остальные 50% в рассрочку на 5 лет со ставкой 6,5% (может меняться)
Без процесса предварительного одобрения
Без штрафа за переплату
Готовность фазы А проекта Пиноальто:
6 месяцев до предпродажи
18 месяцев на строительство
Будет завершено в первом - втором квартале 2025 г.