Апарт-отель Аркадия

Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объектов в Costa del Este.

Это апарт-отель, который будет приносить доход с первого дня, как вы получите свои ключи!

Аркадия это современный апарт-отель класса люкс, в котором сочетаются концепция идеального жилья и прекрасные инвестиционные возможности. Разработан специально для современного жителя мегаполиса и находится в самом престижном районе Панама-Сити - Costa del Este.

﻿Вы сможете наслаждаться высокоэффективными технологиями в сочетании с консьерж-сервисом, коворкингом, потрясающим видом на парк, различными удобствами и доступностью ко всем достопримечательностям Costa del Este.

Благодаря удобному расположению комплекса, вы сможете наслаждаться всеми привилегиями жизни, поскольку в нескольких шагах располагаются кафе, рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры, аптеки, медицинские клиники и парки.

Комлекс - 43 этажа

3 этажа совместного пользования

302 апартамента

Площадь апартаментов 70 м2 и 76 м2

Доступны программы рассрочки.

﻿Удобства, которые предлагает комплекс:

-Элегантный лобби, консьерж-сервис

-Сервисные услуги

-Свободная парковка

-Спортивный бассейн, сауна

-4 панорамных лифта и 1 грузовой

-Автономный электрогенератор

-Противопожарная защита

-Парковка для велосипедов

-Студия йоги и спортзалы

-Благоприятная среда для животных

-Огромное количество пространств для работы, бизнес-встреч, отдыха, спорта и общения.

Как инвестор или резидент, Вы можете постоянно проживать здесь или сдавать в аренду апартаменты и наслаждаться всеми удобствами, которые предлагает наш комплекс.

Апартаменты сдаются в отделке “под ключ”, с техникой мебелью, посудой и текстилем. Отличная система кондиционирования.

Сдача комплекса в марте 2024 года!