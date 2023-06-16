Апарт-отель Аркадия

Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объектов в Costa del Este.
Это апарт-отель, который будет приносить доход с первого дня, как вы получите свои ключи!
Аркадия это современный апарт-отель класса люкс, в котором сочетаются концепция идеального жилья и прекрасные инвестиционные возможности. Разработан специально для современного жителя мегаполиса и находится в самом престижном районе Панама-Сити - Costa del Este.
Вы сможете наслаждаться высокоэффективными технологиями в сочетании с консьерж-сервисом, коворкингом, потрясающим видом на парк, различными удобствами и доступностью ко всем достопримечательностям Costa del Este.
Благодаря удобному расположению комплекса, вы сможете наслаждаться всеми привилегиями жизни, поскольку в нескольких шагах располагаются кафе, рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры, аптеки, медицинские клиники и парки.
Комлекс - 43 этажа
3 этажа совместного пользования
302 апартамента
Площадь апартаментов 70 м2 и 76 м2
Доступны программы рассрочки.
Удобства, которые предлагает комплекс:
-Элегантный лобби, консьерж-сервис
-Сервисные услуги
-Свободная парковка
-Спортивный бассейн, сауна
-4 панорамных лифта и 1 грузовой
-Автономный электрогенератор
-Противопожарная защита
-Парковка для велосипедов
-Студия йоги и спортзалы
-Благоприятная среда для животных
-Огромное количество пространств для работы, бизнес-встреч, отдыха, спорта и общения.
Как инвестор или резидент, Вы можете постоянно проживать здесь или сдавать в аренду апартаменты и наслаждаться всеми удобствами, которые предлагает наш комплекс.
Апартаменты сдаются в отделке “под ключ”, с техникой мебелью, посудой и текстилем. Отличная система кондиционирования.
Сдача комплекса в марте 2024 года!