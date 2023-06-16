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Апарт-отель Аркадия

Juan Diaz, Панама
от
$295,000
;
7
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ID: 3710
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Панама
  • Район
    Distrito de Panama
  • Деревня
    Juan Diaz
  • Адрес
    Calle Rio Mar

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    43

О комплексе

Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объектов в Costa del Este.

Это апарт-отель, который будет приносить доход с первого дня, как вы получите свои ключи!

Аркадия это современный апарт-отель класса люкс, в котором сочетаются концепция идеального жилья и прекрасные инвестиционные возможности. Разработан специально для современного жителя мегаполиса и находится в самом престижном районе Панама-Сити - Costa del Este.

﻿Вы сможете наслаждаться высокоэффективными технологиями в сочетании с консьерж-сервисом, коворкингом, потрясающим видом на парк, различными удобствами и доступностью ко всем достопримечательностям Costa del Este.

Благодаря удобному расположению комплекса, вы сможете наслаждаться всеми привилегиями жизни, поскольку в нескольких шагах располагаются кафе, рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры, аптеки, медицинские клиники и парки.

Комлекс - 43 этажа

3 этажа совместного пользования

302 апартамента

Площадь апартаментов 70 м2 и 76 м2

Доступны программы рассрочки.

﻿Удобства, которые предлагает комплекс:

-Элегантный лобби, консьерж-сервис

-Сервисные услуги

-Свободная парковка

-Спортивный бассейн, сауна

-4 панорамных лифта и 1 грузовой

-Автономный электрогенератор

-Противопожарная защита

-Парковка для велосипедов

-Студия йоги и спортзалы

-Благоприятная среда для животных

-Огромное количество пространств для работы, бизнес-встреч, отдыха, спорта и общения.

Как инвестор или резидент, Вы можете постоянно проживать здесь или сдавать в аренду апартаменты и наслаждаться всеми удобствами, которые предлагает наш комплекс.

Апартаменты сдаются в отделке “под ключ”, с техникой мебелью, посудой и текстилем. Отличная система кондиционирования.

Сдача комплекса в марте 2024 года!

 

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 70.0 – 76.0
Цена за м², USD 4,013 – 4,214
Цена квартиры, USD 295,000 – 305,000

Местонахождение на карте

Juan Diaz, Панама
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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