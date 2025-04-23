Жилой комплекс Sky Sakarya

Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с просторными террасами.

Удобства и инфраструктура:

Зеленая архитектура: экологически устойчивый дизайн и освещение.​

Спортивные и оздоровительные зоны: жители могут пользоваться крытым бассейном, тренажерным залом и спа-центром в соседнем комплексе Golden Residence по программе Döveç Life Card.

Парковка: 163 парковочных места для автомобилей и велосипедов.

Безопасность: круглосуточная охрана и система видеодомофона. ​

Дополнительные удобства: зарядные станции для электромобилей, детская площадка и концепция "умного дома". ​

Расположение:

Комплекс находится в пешей доступности от улицы Сакарья и торгового центра City Mall, что обеспечивает легкий доступ к магазинам, ресторанам и другим объектам инфраструктуры. Близость к университетам Ada Kent и Восточно-Средиземноморскому делает Sky Sakarya привлекательным для инвестиций, учитывая, что арендные ставки в районе Сакарья на 20% выше, чем в других районах.

Преимущества для инвесторов:

Высокий потенциал доходности: высокие арендные ставки и ежегодная предоплата аренды.​

Растущая ценность района: постоянный рост стоимости недвижимости в регионе.​

Sky Sakarya предлагает уникальное сочетание современного дизайна, удобного расположения и широкого спектра удобств, делая его идеальным выбором для комфортной жизни и выгодных инвестиций в Северном Кипре.​