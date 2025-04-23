  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Жилой комплекс Sky Sakarya

Жилой комплекс Sky Sakarya

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
BTC
1.5678852
ETH
82.1795683
USDT
130 321.1247275
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6 1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25729
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с просторными террасами. 

Удобства и инфраструктура:

  • Зеленая архитектура: экологически устойчивый дизайн и освещение.​

  • Спортивные и оздоровительные зоны: жители могут пользоваться крытым бассейном, тренажерным залом и спа-центром в соседнем комплексе Golden Residence по программе Döveç Life Card. 

  • Парковка: 163 парковочных места для автомобилей и велосипедов. 

  • Безопасность: круглосуточная охрана и система видеодомофона. ​

  • Дополнительные удобства: зарядные станции для электромобилей, детская площадка и концепция "умного дома". ​

Расположение:

Комплекс находится в пешей доступности от улицы Сакарья и торгового центра City Mall, что обеспечивает легкий доступ к магазинам, ресторанам и другим объектам инфраструктуры. Близость к университетам Ada Kent и Восточно-Средиземноморскому делает Sky Sakarya привлекательным для инвестиций, учитывая, что арендные ставки в районе Сакарья на 20% выше, чем в других районах. 

Преимущества для инвесторов:

  • Высокий потенциал доходности: высокие арендные ставки и ежегодная предоплата аренды.​

  • Растущая ценность района: постоянный рост стоимости недвижимости в регионе.​

Sky Sakarya предлагает уникальное сочетание современного дизайна, удобного расположения и широкого спектра удобств, делая его идеальным выбором для комфортной жизни и выгодных инвестиций в Северном Кипре.​

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс Sky Sakarya

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
Все новости
Похожие комплексы
Жилой квартал Salamis City
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$189,854
Жилой квартал Ultramarine
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$155,784
Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Василия, Северный Кипр
от
$500,282
Жилой квартал Auralux
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$177,315
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Вы просматриваете
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$314,972
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 81–170 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 m2 2+1 Пентхаус - 121 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 170 m2  3+1 - 205 m2  СРОКИ: Дата з…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Северный Кипр
от
$392,730
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 85м2 (Пентхаус) СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места Систем…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$549,677
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
14.11.2023
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
Показать все публикации