В начале октября в испанском городе Камбрильс развернулась нешуточная борьба за кубок первенства в морской регате Realting Master Cup Regatta 2023. В парусной гонке приняли участие эксперты и игроки международного рынка недвижимости.

В первую неделю октября в Испании состоялась 7-я регата Mastercup 2023. В этом году парусная гонка была была организована клубом One Executive при поддержке международной платформы недвижимости REALTING.

Регата проходила 5 дней. Непосредственно регате были отведены четвертый и пятый дни. В парусной гонке приняли участие как профессионалы яхтенного спорта, так и совсем новички. Первое место в гонке заняла команда REALTING. После регаты состоялся Networking Lunch, во время которого все участники чествовали победителей, рассказывали о впечатлениях от гонки и делились опытом работы на мировом рынке недвижимости.

Помимо парусного спорта, в Realting Mastercup Regatta 2023 были включены и другие мероприятия: винная дегустация, посещение устричной фермы Delt de Ebre, специальные встречи и презентации, где эксперты рынка ознакомились с инвестиционными возможностями региона и обсудили потенциальные проекты с другими участниками.

Стоит заметить, что одним из ключевых аспектов мероприятия стала его благотворительная миссия — в этом году часть средств, собранных во время регаты Mastercup 2023, будет направлена на поддержку госпиталя Sant Joan de Deu в Барселоне, специализирующегося на борьбе с детской онкологией.

В том числе, во время регаты совместно с фондом "Paralosvalientes", который объединяет 140 полицейских департаментов Испании, прошли благотворительные проекты в пользу Детского онкологического госпиталя SJD Barcelona. К примеру, в рамках проекта "Искусство для смелых детей" известный испанский художник David Callau представил свое новое произведение, которое было продано на благотворительном аукционе, средства от которого были сразу перечислены в пользу госпиталя. Ещё один благотворительный аукцион прошел по коллекционной бутылке вина короля Испании 2023 года, которую предоставил господин Хосе Санчо Гиля. Эта бутылка была продана за 800 евро. Среди обладателей бутылок из этой коллекции — такие известные личности, как Барак Обама, Том Хэнкс, Стивен Спилберг и Президент Франции Эммануэль Макрон.

Регата стала значительным событием не только в мире парусного спорта, но и на арене мирового рынка недвижимости. Об этом мероприятии был даже снят фильм, презентация которого состоится 9 ноября в Барселоне в Hotel Casa Fuster, после джаз-концерта.

Спонсоры и ключевые партнеры:

Генеральный спонсор: Realting.com

Партнеры мероприятия: При поддержке Муниципалитета Камбрильса, Paralosvalientes, Amber Aluminium, Orlimex, Amber Advisory, Smart Habitant, сеть отелей Meliá (Port Sol Cambrils) и Hermanos Guasch, CNCB Restaurante, Mipif.

Все участники регаты получили призы и памятные подарки, в том числе брендированную одежду и аксессуары от международной платформы недвижимости REALTING.