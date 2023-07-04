Несмотря на то, что Польша пока не собирается вводить специальную визу для цифровых кочевников , переехать в эту страну номадам станет проще. Об изменениях сообщило Министерство семьи и социальной политики Польши (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

Польское правительство планирует упростить процедуру переезда для цифровых кочевников — им больше не потребуется оформлять разрешение на работу. Главные условия таковы: 1) подтвердить, что вашу работу можно выполнять из любой другой страны мира, а не только из Польши, 2) эта деятельность не должна быть связана с польским рынком труда и местной экономикой. Проще говоря, нужно будет работать удаленно на зарубежных работодателей на польской территории.

Этот законопроект начнут рассматривать в парламенте не ранее начала 2024 года. Поэтому пока придется подождать.

Важное примечание. Все вышесказанное не касается тех иностранцев, которые являются гражданами ЕС или ЕЭЗ — они и теперь свободно могут работать в Польше удаленно в качестве цифрового кочевника. Единственное, по истечении трех месяцев проживания в стране, нужно будет зарегистрироваться в качестве резидента.

Также в качестве альтернативы визы для номадов в Польше доступна виза для внештатных специалистов (фрилансеров). Она действительна в течение двух лет. Разница лишь в том, что для ее получения, нужно иметь польских клиентов.