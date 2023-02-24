Виза цифрового кочевника — вся информация здесь: какие страны ее выдают, условия получения и стоимость в 2023

Хотите работать удаленно и при этом путешествовать? Тогда виза цифрового кочевника — ваш вариант. Весь список стран, где предлагают такие визы, и условия их получения — в нашем материале.

Визы для цифровых кочевников сейчас переживают бум популярности — все больше стран предлагает возможность официально переехать и работать удаленно. Конечно, сильно подстегнул эту тенденцию ковид, так как именно во время пандемии львиная доля людей перешла на такой формат работы как «удаленка».

Кто такие цифровые кочевники? Это фрилансеры, которые работают удаленно и получают доход в другом государстве, то есть, не претендуют на трудоустройство в стране пребывания.

Мы собрали все возможные на данный момент варианты виз для цифровых кочевников или аналогичных визовых программ. Страны в нашем списке распределились по следующим географическим направлениям: Европа, Азия, Африка, Новый свет (сюда входят — Северная Америка, Южная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн).

Возможности, которые предлагает каждая страна, мы описали по таким ключевым категориям: особенности, срок действия визы, требования, подача заявления, стоимость жизни в стране.

Европа

Хорватия

Хорватия запустила программу ВНЖ для цифровых кочевников 1-го января 2021 года.

Особенности: не надо платить подоходный доход; можно взять с собой семью.

Срок действия визы: 1 год, подать на новую можно только спустя полгода после окончания предыдущей.

Требования: нужно подтвердить доход ($2700/месяц) или наличие на банковском счету $32,000. Из других требований — заполненное заявление, доказательства, что вы работаете не на Хорватию, копия паспорта, свидетельство о несудимости, страховка, адрес в Хорватии (можно временный), для супруга — свидетельство о браке, для детей — о рождении.

Подать заявление на визу можно: 1) в ближайшем консульстве Хорватии в вашей родной стране, 2) в полицейском участке в самой Хорватии, 3) онлайн — это можно сделать тут . Подача заявки будет стоить примерно 60 евро.

Обработка заявления обычно занимает около месяца. Если вашу кандидатуру одобрили, можно лететь в Хорватию, регистрироваться в полиции и — через 3 недели — забирать биометрическую карту пребывания.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €320-420, коммуналка — €160, проездной на месяц — €46, обед в недорогом кафе — €8.

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Исландия

В Исландии выдают долгосрочную визу для удаленных работников .

Особенности: вы не будете считаться налоговыми резидентами в течение пребывания в стране; супруги/партнеры и дети (до 18 лет) цифрового кочевника тоже могут получить долгосрочную визу.

Срок действия визы: 6 месяцев.

Требования: вы должны быть выходцем из страны, не входящей в ЕЭЗ/ЕАСТ, вы должны работать удаленно на иностранную компанию (исключая исландских работодателей), либо как самозанятый; ваш доход должен превышать 7 тысяч евро в месяц (или 9 тысяч, если подаете заявку и для своего партнера).

Подать заявление на визу нужно в иммиграционный офис Исландии, можно по почте (предварительно оплатив эту услугу банковским переводом). По прибытии в страну после одобрения заявки, необходимо связаться с иммиграционной службой и получить визу. Плата за подачу заявки: €86. Заполнить заявление можно здесь .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €1100-1400, коммуналка — €110, проездной на месяц — €56, обед в недорогом кафе — €18.

Финляндия

В Финляндии выдают так называемую визу для самозанятых . То есть, для возможности жить и работать в этой стране в качестве цифрового кочевника нужно оформить разрешение на самозанятость.

Срок действия визы: 6 месяцев.

Требования: вы должны быть выходцем из страны, не входящей в ЕС; требуемый доход — 1220 евро в месяц (при переезде на основании голубой карты ЕС — 5069 евро); у вас должна быть медстраховка, а также нужно будет подтвердить наличие адреса проживания в Финляндии.

Подать заявление на визу можно в ближайшем посольстве или консульстве Финляндии в своей стране. Плата за подачу заявки: 400 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €650-800, коммуналка — €118, проездной на месяц — €58, обед в недорогом кафе — €12.

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Мальта

В Мальте программа для кочевников называется Nomad Residence Permit .

Особенности: вы можете быть выходцем как из стран ЕС, так и из государств за пределами союза; податься на программу можно вместе с членами семьи; подоходный налог платить как цифровому кочевнику не нужно (налоги нужно будет платить, только если вы самозанятый и предлагаете услуги мальтийским компаниям).

Срок действия визы: год с возможностью продления. Также все это время вы сможете свободно перемещаться по шенгену.

Требования: необходимо подтвердить доход в 2700$/месяц (источниками может быть что угодно: дивиденды, доход со сдачи недвижимости и т.д.); работа/бизнес должны быть за пределами Мальты, и из стандартного — паспорт, сопроводительное письмо, страховка, договор аренды.

Подать заявление на визу можно онлайн по email (адрес — [email protected]). Заполнить заявку можно здесь . После одобрения вам выдадут национальную визу на полгода, а прибыв на Мальту, нужно прийти в Residency Malta Agency и получить Nomad Residence Permit. Заплатить за подачу заявки придется 300 долларов (еще €300 за каждого члена семьи).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €670-820, коммуналка — €94, проездной на месяц — €26, обед в недорогом кафе — €15.

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Венгрия

В Венгрии действует виза для цифровых кочевников White Card .

Срок действия визы: 1 год (продлить можно).

Требования: доход не менее €2100 (вне Венгрии), контракт на аренду жилья, страховка.

Подать заявление на визу можно в посольстве Венгрии — заполнить заявление можно тут . Для стран с безвизом в эту страну есть возможность подать документы онлайн . Пошлина за подачу заявки — 110 евро. Визу выдают в течение 30 дней. После въезда в Венгрию нужно прийти в местный иммиграционный офис и получить White Card.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-400, коммуналка — €128, проездной на месяц — €23, обед в недорогом кафе — €6.

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Албания

В Албании есть виза для цифровых кочевников, которая подходит также и для пенсионеров.

Срок действия визы: 1 год, возможно продлить на 2 года, а потом и на 5 лет.

Требования: нужно подтвердить доход (или пенсию) в размере 9800 евро в год, предоставить справку о несудимости, а еще иметь счет в банке, контракт на жилье и медстраховку.

Подать заявление на визу можно в ближайшем албанском посольстве.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-320, коммуналка — €76, проездной на месяц — €14, обед в недорогом кафе — €5.

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Румыния

Румыния запустила визу цифрового кочевника в начале 2023 года.

Срок действия визы: один год.

Требования: кандидаты должны иметь медицинскую страховку, отсутствие судимостей и подтверждение дохода более 3700 евро в месяц от компании за пределами Румынии.

Подать заявление на визу можно в дипломатическом представительстве или в консульстве Румынии (лично или отправить по имейл). Заполнить заявление нужно здесь . Решение по вашему заявлению вам отправят в виде уведомления на вашу электронную почту.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €250-350, коммуналка — €120, проездной на месяц — €16.5, обед в недорогом кафе — €7.

Нет налогов и других отчислений. Румыния завлекает цифровых кочевников

Греция

В Греции работает так называемая Greece Digital Nomad Visa .

Особенности: если вы будете находиться в стране более 180 дней, нужно будет платить налог — 44% от дохода.

Срок действия визы: год, с возможностью продлить до 3 лет.

Требования: ежемесячный заработок не менее 3500 евро (если едете с супругом, нужно добавить еще 20%, а за каждого ребенка — 15%); работать можно либо в собственной зарегистрированной компании в Греции, либо внештатно в компании, базирующейся за пределами Греции.

Подать заявление на визу нужно в консульстве Греции в стране вашего проживания; также можно отправить запрос по электронной почте или заказным письмом. Рассматривают заявление обычно в течение 10 дней. Визовый сбор стоит 75 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €330-400, коммуналка — €200, проездной на месяц — €30, обед в недорогом кафе — €12.

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Германия

Германия выдаёт ВНЖ для самозанятых под названием «Aufenthaltserlaubnis für Selbständige Tätigkeit» .

Срок действия визы: от 6 месяцев до 3 лет (потом можно будет продлить).

Требования: подтверждение самозанятости, стабильный доход, медстраховка, адрес в Германии, наличие немецких клиентов.

Подать заявление на визу можно, записавшись на прием в посольство Германии. Сборы на этом этапе составят 75 евро. После получения визы и прибытия в Германию, нужно будет подать заявление на получение вида на жительства. Эта услуга обойдется вам примерно в 100 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €600-850, коммуналка — €250, проездной на месяц — €70, обед в недорогом кафе — €12.

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Испания

Испания предлагает несколько вариантов: во-первых, она уже выдает Non-Lucrative Visa для финансово независимых людей. С ней можно находиться в стране 1 год. Зарабатывать нужно от €2151 в месяц.

А уже с апреля 2023 года вступит в силу специальная виза цифрового кочевника.

Особенности: у удаленных работников будут налоговые льготы: вместо обычных 24% они будут платить 15% налога (в течение первых четырех лет).

Срок действия визы: до 5 лет.

Требования: нужно быть самозанятым фрилансером с несколькими клиентами, либо работать удаленно в компаниях за пределами Испании; требуемый доход составляет на данный момент €2,520 в месяц;

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €600-700, коммуналка — €120, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €12.

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Нидерланды

Особенности: возможно переехать с семьей и в перспективе получить ВНЖ.

Срок действия визы: 2 года.

Требования: доход от €1462, наличие клиента в Нидерландах, разрешение на фриланс в Нидерландах; регистрация в Торговом реестре Торговой палаты Нидерландов (Kamer van Koophandel).

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на официальном сайте.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €1000, коммуналка — €250, проездной на месяц — €83.50, обед в недорогом кафе — €15.

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Норвегия

В Норвегии действует программа получения визы цифровых кочевников под названием «Skilled workers» .

Срок действия визы: 2 года (с продлением до 6 лет).

Требования: доказательства самозанятости, доход должен составлять не менее €35,719 в год; нужно иметь контракт на жилье в Норвегии; и самое сложное — кандидаты должны иметь хотя бы одного норвежского клиента (настоящий бизнес с юридическим адресом).

Подать заявление на визу можно в ближайшем консульстве или посольстве Норвегии. Плата за подачу заявки: 600 евро. Рассмотрение всех документов займет около четырех месяцев.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €800-1000, коммуналка — €200, проездной на месяц — €75, обед в недорогом кафе — €20.

Чехия

В Чешской Республике действует долгосрочная лицензия фрилансера «Живно» , которую могут получить граждане из стран, не входящих в ЕС. Они смогут работать как фрилансерами, так и вести собственный бизнес.

Срок действия визы: до одного года с возможностью продления.

Требования: на вашем банковском счете должно быть 5000 евро, нужно забронировать жилье на ​​год вперед, также нужно доказать, что у вас есть квалификация или опыт, относящиеся к конкретной отрасли в стране.

Подать заявление на визу можно в посольстве Чехии в вашей стране. Плата за подачу заявки: 200 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €500-650, коммуналка — €230, проездной на месяц — €20, обед в недорогом кафе — €7,5.

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Эстония

В Эстонии работает программа Digital Nomad Visa .

Особенности: это не вид на жительство, а лишь право на временное пребывание именно в Эстонии; после полугода нахождения в стране, вы получите статус налогового резидента и должны будете платить местные налоги.

Срок действия визы: один год с возможностью продления на шесть месяцев.

Требования: действующий трудовой договор с компанией, зарегистрированной за пределами Эстонии, работа на собственную компанию, зарегистрированную за границей, или работа в качестве фрилансера. Ежемесячный доход должен составлять около €3500 до вычета налогов.

Подать заявление на визу можно в ближайшем посольстве Эстонии. Процесс занимает до 30 дней. Сборы обойдутся вам в €80-100.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €400-550, коммуналка — €250, проездной на месяц — €30, обед в недорогом кафе — €10.

Стоит сказать, что Эстония также предлагает «е-резидентство»: это позволяет удаленным работникам получить цифровой доступ к электронным услугам Эстонии (без предоставления места жительства). Это будет полезно, если вы хотите создать в Эстонии компанию и управлять ей онлайн; также у вас будет доступ к банковским услугам и вы сможете удаленно декларировать налоги в стране.

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Португалия

30 октября 2022 года Португалия запустила визу цифрового кочевника , которая официально позиционируется как «резидентская виза для осуществления профессиональной деятельности, предоставляемой удаленно за пределами национальной территории».

Особенности: подаваться на визу могут все те, кто работает удаленно и прибывает в Португалию НЕ из стран ЕС или Европейской Экономической зоны; новая виза является альтернативой уже существующей визе «D7», которая предназначена для пенсионеров и тех, кто получает «пассивный доход».

Срок действия визы: один год.

Требования: зарабатывать примерно €3288 в месяц, предоставить трудовой контракт и документы о налоговом резидентстве.

Подать заявление на визу можно в консульстве Португалии в своей стране или в иммиграционном агентстве Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €550-700, коммуналка — €110, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €8.

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Кипр

Кипрская цифровая виза кочевника действует с 2021 года. Она же является временным видом на жительство.

Срок действия визы: 1 год (можно будет продлить еще на 2 года).

Требования: страховка, подтверждение работы за границей, доход от €3500 в месяц, отсутствие судимостей, забронированное жилье.

Подать заявление на визу можно в течение 3 месяцев после прибытия в офис Департамента регистрации актов гражданского состояния и миграции в Никосии. Рассматривать заявку будут 5-7 недель. Подробности тут .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €600-700, коммуналка — €125, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €12.

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Азия

ОАЭ

В ОАЭ действует Remote Work Visa .

Особенности: эта виза позволит вам получить статус резидента в ОАЭ; визу можно оформить и для членов семьи.

Срок действия визы: один год.

Требования: доход не менее $3500/месяц, медстраховка, для сотрудника компании — контракт на год, для ИП или предпринимателей — доказать, что компания или ИП существует уже более года.

Подать заявление на визу можно онлайн . Стоимость подачи — $611.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €900-1500, коммуналка — €160, проездной на месяц — €85, обед в недорогом кафе — €9.

А еще в Дубае выдают визу талантов, о которой мы подробно писали в этом материале .

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Малайзия

Малайзия принимает заявки на визу DE Rantau Nomad Pass , которая создана специально для диджитал-номадов.

Особенности: можно приезжать с семьей.

Срок действия визы: год, возможно продлить.

Требования: годовой доход не менее $24,000, медстраховка, действующий контракт, работодателем может быть только компания за пределами Малайзии, клиенты же могут находиться и в Малайзии.

Подать заявление на визу можно онлайн . Сборы составят около $200 для основного заявителя, за каждого дополнительного человека — по $100.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-300, коммуналка — €40, проездной на месяц — €20, обед в недорогом кафе — €2,50.

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Кыргызстан

Особенности: получить ВНЖ нельзя; с семьей переехать можно.

Срок действия визы: 1 год, с продлением до 2 лет.

Требования: по доходу требований нет, нужно быть гражданином одной из этих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Российская Федерация.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на сайте .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-320, коммуналка — €45, проездной на месяц — €5.40, обед в недорогом кафе — €4.86.

Таиланд

Особенности: визу можно получить на месте, возможно переехать с семьей; получение ВНЖ не предполагается.

Срок действия визы: 5 лет (можно продлить до 10).

Требования: доход от €3090.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на официальном сайте.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-350, коммуналка — €77, проездной на месяц — €32.53, обед в недорогом кафе — €2.

Выбрать и купить жилье в Таиланде можно с помощью каталога Realting .

Тайвань

Особенности: визу можно получить на месте; можно получить ВНЖ; с семьей переехать нельзя.

Срок действия визы: 3 года.

Требования: доход от €4865.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на сайте .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-450, коммуналка — €100, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €3.71.

Африка

Маврикий

Маврикий предлагает удаленным работникам такой вариант как Premium visa .

Особенности: можно сначала приехать по туристической визе, а затем уже податься на эту визу, если захочется остаться подольше. Кстати, посмотреть на остров можно по камерам в прямом эфире .

Срок действия визы: 1 год с возможностью продления.

Требования: доход вне Маврикия $1500 в месяц, билеты туда-обратно, страховка, аренда жилья, свидетельство о браке (если едете с супругом).

Подать заявление на визу можно онлайн по ссылке . Она обрабатывается около 2 дней, после чего приходит ответ по email. Платить за оформление этой визы не нужно.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-300, коммуналка — €55, проездной на месяц — €20, обед в недорогом кафе — €7.

Выбрать и купить жилье на Маврикии можно с помощью каталога Realting .

Намибия

Особенности: получить ВНЖ нельзя; с семьей переехать можно.

Срок действия визы: 6 месяцев.

Требования: минимальный доход — €1850.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на сайте .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300, коммуналка — €140, проездной на месяц — €20, обед в недорогом кафе — €10.

Сейшелы

На Сейшелах внедрили программу Seychelles Workcation . Можно быть самозанятым, фрилансером, владельцем бизнеса или наемным сотрудником.

Особенности: нет минимальной планки по доходу.

Срок действия визы: 1 год с возможным продлением.

Требования: подтвердить свою рабочую занятость, предоставить действующий медицинский и туристический страховой полис.

Подать заявление на визу можно после получения VWP («Разрешение на работу для посетителей») — сделать это нужно на этом сайте . После этого можно заполнить заявку на саму визу. За подачу взимается 45 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €600-900, коммуналка — €70, проездной на месяц — €20, обед в недорогом кафе — €13.

Кабо-Верде

В Кабо-Верде диджитал номад может получить визу по программе Remote Working Cabo Verde .

Срок действия визы: 6 месяцев, можно будет продлить еще на полгода.

Требования: доход не менее 1500 евро в месяц.

Подать заявление на визу можно онлайн по ссылке . Оформление визы стоит 20 евро.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-300, коммуналка — €75, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €5.

Новый свет

Мексика

Мексика выдает визу номадам по программе Temporary Resident Visa .

Особенности: эта виза даёт право въехать в Мексику только один раз; работать в Мексике по этой визе нельзя.

Срок действия визы: до 4 лет.

Требования: нужно работать удаленно, зарабатывать не менее $1700 в месяц и иметь на счету минимум $27,000.

Подать заявление на визу можно, записавшись на интервью в посольство Мексики. Сбор за подачу — $44. После въезда в страну вам нужно будет прийти в иммиграционный офис, показать все документы, пройти интервью и получить карточку резидента.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-450, коммуналка — €50, проездной на месяц — €18, обед в недорогом кафе — €8.

Белиз

Особенности: визу нельзя конвертировать ВНЖ; с семьей переехать можно.

Срок действия визы: 6 месяцев.

Требования: минимальный доход в месяц — €5780.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на сайте .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €250-350, коммуналка — €150, проездной на месяц — €26, обед в недорогом кафе — €5.

Эквадор

Особенности: визу можно конвертировать ВНЖ; с семьей переехать нельзя.

Срок действия визы: 2 года.

Требования: минимальный доход в месяц — €1200.

Узнать подробности о подаче заявления на визу можно на сайте .

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €250-350, коммуналка — €100, проездной на месяц — €18, обед в недорогом кафе — €3.

Бразилия

Бразилия выдает ВНЖ для цифровых кочевников . Запросы обрабатывают в течение месяца.

Срок действия визы: 1 год с возможностью продления.

Требования: доказать статус удаленной занятости (это может быть контракт с компанией за пределами Бразилии или документы о владении бизнесом); зарабатывать в месяц от $1500 или иметь на банковском счету $18,000; предоставить билет до Бразилии и справку о несудимости.

Подать заявление на визу можно в посольстве Бразилии.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €150-300, коммуналка — €70, проездной на месяц — €40, обед в недорогом кафе — €5.

Колумбия

В Колумбии виза для цифровых кочевников появилась недавно, 22 октября 2022 года.

Срок действия визы: до 2 лет.

Требования: работать удаленно за пределами Колумбии, либо иметь желание начать бизнес в сфере цифровых технологий именно в Колумбии; минимальный доход примерно $2250, мотивационное письмо, медстраховка.

Подать заявление на визу можно в консульстве Колумбии.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €200-250, коммуналка — €60, проездной на месяц — €25, обед в недорогом кафе — €3.

Антигуа и Барбуда

В Антигуа и Барбуда действует программа Antigua Nomad Digital Residence .

Особенности: можно переехать с семьей, подоходный налог платить не нужно.

Срок действия визы: 2 года.

Требования: подтверждение рабочего статуса (в том числе, самозанятости), доход от $50,000 в год, медстраховка.

Подать заявление на визу можно онлайн, результат вам сообщат по электронной почте. Стоимость оформления $1500 (для пары $2000, для семьи из 3 человек и больше — $3000. Квитанцию нужно приложить к заявлению.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €700-950, коммуналка — €190, проездной на месяц — €30, обед в недорогом кафе — €9.

Ангилья (территория Великобритании)

Ангилья выдает островные визы цифрового кочевника.

Особенности: визовая программа предназначена для цифровых кочевников и их семей, включая самозанятых, фрилансеров и студентов; подтверждать минимальный доход не нужно, местный подоходный налог с кочевников не взимается.

Срок действия визы: от 3 до 12 месяцев.

Требования: доказательство трудоустройства вне страны или свидетельство о регистрации бизнеса, справка об отсутствии судимостей, бронирование проживания, медстраховка.

Подать заявление на визу можно онлайн . Стоимость программы — $2000 (для семьи — $3000).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €800, коммуналка — €225, обед в недорогом кафе — €8.

Барбадос

В Барбадосе программа для номадов Welcome Stamp действует с 2020 года. Срок рассмотрения — около 7 дней.

Срок действия визы: 1 год.

Требования: надо подтвердить доход от $50,000 в год

Подать заявление на визу можно онлайн . Стоимость $2000 (для семьи — $3000).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €400-600, коммуналка — €125, проездной на месяц — €65, обед в недорогом кафе — €20.

Выбрать и купить жилье в Барбадосе можно с помощью каталога Realting .

Бермуды

На Бермудах для удаленных работников есть Work From Bermuda Certificate . Срок рассмотрения заявки — 5 дней.

Особенности: члены семьи, желающие подать заявление, должны подать отдельное заявление.

Срок действия визы: год.

Требования: отсутствие судимостей, страховка, рабочий контракт или регистрация бизнеса за пределами Бермуд, ежемесячный доход около 5000$.

Подать заявление на визу можно здесь . Стоимость сборов — 263$

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €2000-3000, коммуналка — €280, проездной на месяц — €65, обед в недорогом кафе — €35.

Каймановы острова

На Каймановых островах действует программа Global Citizen Concierge Program подходит, которая подойдет только для состоятельных фрилансеров.

Срок действия визы: 2 года.

Требования: минимальный доход — $100,000 в год (для пары — $150,000, для семьи — $180,000); медстраховка.

Подать заявление на визу можно на сайте . Сбор за обработку — $1469.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €1800-2500, коммуналка — €380, проездной на месяц — €18, обед в недорогом кафе — €18.

Кюрасао

В Кюрасао для цифровых кочевников действует программа HOME in Curaçao . Заявки обрабатываются в течение 2 недель.

Особенности: нет строгих требований по сумме дохода.

Срок действия визы: полгода с возможностью продления.

Требования: подтвердить наличие удаленной работы, медстраховка.

Подать заявление на визу можно онлайн . Оформление визы стоит 294 доллара (по 500 долларов на каждого дополнительного человека).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €400-550, коммуналка — €190, проездной на месяц — €50, обед в недорогом кафе — €20.

Доминика

Доминика предлагает программу для цифровых кочевников Work In Nature .

Срок действия визы: 18 месяцев.

Требования: подтверждение работы за границей, зарплата минимум $50,000/год, страховка.

Подать заявление на визу можно онлайн. Сбор за обработку заявления составляет $100, за выдачу визы — $800 (если с семьей — $1200).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €250-350, коммуналка — €45, проездной на месяц — €15, обед в недорогом кафе — €6.

Монтсеррат

Монтсеррат предлагает премиум-визу Montserrat Remote Worker Stamp .

Срок действия визы: 1 год.

Требования: подтверждение занятости/свидетельство о регистрации бизнеса, годовой доход в размере $70,000, медстраховка.

Подать заявление на визу можно онлайн . Стоимость оформления программы — $500 (для семьи до 3 человек —$750).

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-400, коммуналка — €80, обед в недорогом кафе — €9.

Гренада

Гренада тоже выдает Digital Nomad Visa .

Особенности: нулевой подоходный налог.

Срок действия визы: год, можно продлить еще на год.

Требования: работать удаленно в качестве сотрудника, владеть бизнесом за пределами страны, либо работать фрилансером; годовой доход не менее $37,000; полис медицинского страхования.

Заполнить заявление на визу можно онлайн . Затем заявление и все документы нужно отправить по почте в посольство Гренады. Плата за подачу заявки составляет 1500 долларов (для семьи из четырех человек — 2000 долларов). Посольство рекомендуют подавать заявление на получение визы как минимум за шесть недель до того, как вы планируете прибыть в Гренаду.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-450, коммуналка — €130, проездной на месяц — €35, обед в недорогом кафе — €7.

А еще в Гренаде можно получить гражданство за инвестиции .

Коста-Рика

В Коста-Рике выдают Digital Nomad Visa.

Особенности: от подоходного налога удаленные работники освобождаются, работать в местных компаниях нельзя.

Срок действия визы: до 2 лет.

Требования: минимальный доход в 3000$ в месяц на одного человека, медстраховка.

Подать заявление на визу можно тут . Заявка на визу и другие документы заполняются на испанском языке.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €350-500, коммуналка — €65, проездной на месяц — €35, обед в недорогом кафе — €7.

Выбрать и купить жилье в Коста-Рике можно с помощью каталога Realting.

Панама

В Панаме действует краткосрочная виза для удаленных работников , выдачу которой регулирует Servicio Nacional de Migración .

Срок действия визы: 9 месяцев, может быть продлена еще на 9 месяцев.

Требования: доказательство дохода не менее $36,000 в год, рабочий контракт с иностранной компанией; письменное заявление, что вы не владеете бизнесом в Панаме; страховка, отсутствие судимостей.

Подать заявление на визу можно тут . Стоимость оформления — $300.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €450-750, коммуналка — €85, проездной на месяц — €30, обед в недорогом кафе — €7.

Сент-Люсия

В Сент-Люсии с недавнего времени работает программа Live it, по которой на острове можно жить и работать удаленно.

Особенности: бесплатный Wi-Fi по всему острову: в отелях, виллах и общественных местах.

Срок действия визы: 1 год.

Требования: паспорт, страховка, билеты, бронь жилья.

Подать заявление на визу можно онлайн . Сборы составят $75.

Стоимость жизни в стране: аренда «однушки» — €300-500, коммуналка — €70, обед в недорогом кафе — €6.5.