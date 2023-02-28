Как в действительности живут цифровые кочевники? Почему они выбирают для себя такой путь? Нужно ли больше денег, чтобы жить в таком ритме? Интересные истории цифровых кочевников — уже ждут вас в нашем материале.

Если раньше про цифровых кочевников — людей, которые работают удаленно и при этом постоянно путешествуют, — никто особенно не знал, то сейчас о них говорят повсеместно. Более того, все больше стран выдают специальные визы для цифровых кочевников — весь список таких виз с подробностями можно найти в нашем большом тексте .

Сегодня же настало время для историй — от тех самых цифровых кочевников. Мы нашли трех номадов с разными историей и опытом и расспросили их: как и почему они выбрали путь цифрового кочевника, каков был их первый опыт номадства, в чем для них ценность такого образа жизни, с какими трудностями приходится сталкиваться и как удается работать в таком ритме.

«За последние 7 лет я жила и путешествовала в 45+ разных странах на четырех континентах»

Свою историю номадства рассказывает Екатерина Конюхова :

— Я родилась в городе Сыктывкаре. После школы я уехала учиться в Петербург, где жила до 2015 года. Но мне всегда очень хотелось уехать куда-то надолго, вроде зимовки в теплые края. В 19 лет, будучи еще студенткой, я была 3 недели в Индии (Гоа) — мне сильно запомнился этот опыт и хотелось чего-то еще более масштабного. Однако к поистине кочевническому образу жизни я пришла довольно витиеватым путем, и только спустя 6 лет.

— В 2015, когда мне было 25, я приняла тяжелое решение сбежать с собственной свадьбы, и почти одновременно с этим у меня закончился крупный проект по работе. Казалось, что в этом городе (в Питере) меня больше ничего не держит. Я продала машину за 150,000 рублей (на данный момент это около $2,000) и взяла билеты в Таиланд на 3 месяца. Я ехала размышлять о том, что мне дальше делать в жизни.

Я наивно думала, что мне хватит денег на 3 месяца жизни на Самуи. Но они закончились за первые 3 недели. «Надо найти работу» — подумала я. И работа меня нашла, причем совершенно случайно (хотя сейчас я понимаю, что ничего случайного не бывает).

Однажды я немного заранее приехала играть в открытую настольную игру с незнакомыми людьми. Организатор стал расспрашивать, что я делаю на острове, чем занималась раньше и т.д. В конце он сказал, что владеет франчайзинговой компанией, где все сотрудники работают на удаленке, и что на данный момент он ищет менеджера в отдел маркетинга. Он предложил мне отправить свое резюме.

Я ликовала!

Я отправила резюме, выполнила задание и мне дали эту работу. Первый месяц зарплата была 500$. За три месяца я стала директором по маркетингу франчайзинговой компании на 90 франшиз по России и СНГ. Платили мне уже 1000-1200$, и я осталась в Таиланде. Моя работа не была привязана к месту и я могла бюджетно путешествовать и жить, где хочется.

— Через год я впервые попала в горы: приехала в Россию и сходила на Эльбрус. Горы перевернули мою жизнь: там я осознала, что если чего-то захочу, у меня все получится — главное постоянно и маленькими шагами двигаться вперёд.

Ещё год я проработала в прежней компании в найме и параллельно, в качестве хобби, стала заниматься организацией горных восхождений и популяризацией гор и путешествий в целом.

В 2018 я ушла полностью в свой бизнес, который непосредственно связан с путешествиями. За последние 7 лет я жила и путешествовала в 45+ разных странах на 4-х континентах, где-то по 2-3 недели, где-то по полгода. Непал, Бали, Индия — места, куда я возвращалась чаще всего за это время.

— Плюсов у такого образа жизни масса: ты постоянно впитываешь другую культуру, общаешься с огромным количеством людей по всему миру, которые потом становятся твоими друзьями; такой ритм дарит легкость, когда новые знакомые зовут тебя на другой континент, и вот вы уже там — все решается гораздо быстрее и веселее. Такой образ жизни — это супер свобода: ты постоянно живешь в потоке, когда тебе не нужно ни с кем согласовывать, где ты будешь и когда.

Минусы в таком образе жизни тоже есть, безусловно, но в моменте ты их просто не замечаешь. Оглядываясь, можно сказать, что главные недостатки такого ритма — это постоянный сбор и перевоз вещей (по крайней мере, у меня уже к этому выработалась на это некая аллергия), плюс в моем случае этих вещей очень много и они тяжелые (много снаряжения, в том числе).

— По поводу финансовых затрат нужно подчеркнуть, что путешествовать можно по-разному. Можно делать это бюджетно, живя в хостелах и передвигаясь на общественном транспорте; когда уровень заработка повышается, растут и запросы во всех планах.

К примеру, в 2016 году, приезжая в Сингапур или Гонконг, я жила в хостелах, так как отдельный номер для меня снять было тогда неподъемно. Сейчас, конечно, ситуация уже иная и позволить себе номер в хорошем отеле я уже могу. В цифрах могу сказать, что в 2016 году я начинала с $1,000 в месяц, сейчас средний доход может варьироваться в пределах $3-5 тысяч.

Нужно отметить, что образ жизни может меняться, что со мной сейчас и происходит: спустя 7 лет непрекращающихся путешествий и передвижений, я решила, что хочу иметь свой дом в каком-то конкретном месте. И уже из этого места путешествовать. Для этой цели я выбрала Бали, так как это просто лучшее место для жизни из тех, где я успела побывать.

«Тем, кто давно „заболел“ кочевым образом жизни, советую начать с поиска единомышленников»

Своим кочевническим опытом делится Pirate :

— Цифровым кочевником я стал давно, профессия в сфере «travel», можно сказать, обязывает.

Я много путешествую по миру и приходится работать в разных местах: у меня уже давно выработалась привычка по необходимости открывать ноут и закрывать задачи, несмотря на окружение, погоду и время суток.

В России я находился в сумме по 3-4 месяца в году, а полностью перебрался за границу весной 2022 года. Сейчас нахожусь в Испании на Майорке.

— Образ жизни цифрового кочевника отличается от обычного, пожалуй, повышенным уровнем осознанности и ответственности — все только в твоих руках. Но этот же образ жизни дает чувство настоящей свободы: привязки нет никакой и ни к чему, ты по-настоящему становишься хозяином своей жизни.

Из трудностей могу отметить постоянный поиск инфраструктуры: электричества, интернета, места для работы и сна. Ну, и поиск сообщества единомышленников, конечно.

Из этих потребностей и родилось наше международное комьюнити «SOUL people» — племя людей, живущих в путешествии. Мы вместе путешествуем и развиваемся. Жилье подбираем сами, скидываемся на аренду и живем в формате «co-living», сами обустраиваем себе быт, рабочие зоны и зоны отдыха. Такой формат требует меньше финансовых вложений и затрат: еду мы покупаем вместе, вместе арендуем машину по необходимости, сбрасываемся на крупные покупки, например, на бытовую технику.

Поэтому тем, кто тоже давно «заболел» кочевым образом жизни и имеет какую-либо возможность online-заработка, я бы, в первую очередь, посоветовал задуматься над вопросом своего окружения. На мой взгляд, именно этот вопрос — главный при переходе в формат жизни цифрового кочевника. Можно, конечно, и одному в поле воином побыть, но надолго не хватит. А с подобным сообществом все прочие трудности будут по плечу.

«Любые сложности сейчас — временные»

О своем становлении цифровым кочевником и опыте жизни в таком ритме делится Милана Приходько :

— На втором курсе университета, в далеком 2016 году, моя подруга сказала фразу, которая меня поразила: «я по утрам из окна вижу шоссе, а кто-то видит океан». И я внезапно поняла, что хочу быть среди вторых. Эта идея уже тогда была осуществимой: у меня была стабильная удалённая работа и хороший английский.

В феврале 2022-го решение начало претворяться в жизнь в максимально сжатые сроки. Мы с близняшкой набрали дополнительной работы, подключили майнинг и сделали пару удачных инвестиций. К июлю 2022 года у нас была сумма, чтобы арендовать квартиру в Таиланде, купить туда два билета, перевезти вещи в контейнер для хранения и съехать.

— Первая кочевническая поездка у нас была в Таиланд. Он был первой азиатской страной, в которой мы отдыхали, и надолго нам запомнился как рай. Мы достаточно быстро открыли счёт в тайском банке, потому что подготовились заранее.

Наверное, самым сложным было получить туристическую визу в Москве, потому что это жуткая бюрократия и мы очень нервничали; а ещё было множество непредвиденных расходов и стресса, начиная со срочного поиска нотариального переводчика и заканчивая придирками к расположению запятых в визовом центре. Ещё нам вечно не хватало веса багажа — непросто вместить всю свою жизнь в 23 кг. В остальном, все далось нам очень легко и мы ни разу об этом не пожалели.

— Я фрилансер и работаю не так много. Мой рабочий процесс вообще не поменялся — многие клиенты даже не в курсе, что я уехала, так как я все равно общаюсь с ними по почте. Сейчас даже появилось больше вдохновения и сил на работу.

Конечно, для меня это жизнь моей мечты. Это свобода, постоянно новые впечатления и эмоции, природа, новые люди, пляжи, море и экзотические фрукты. Теперь у меня нет зимы — из зимних вещей у меня один миниатюрный свитер просто для спокойствия.

Несомненный плюс такой кочевнической жизни в том, что любые сложности — временные: все равно из любой страны я через пару месяцев уеду. Поэтому, в основном, я замечаю только хорошее в каждой стране. Наконец, цифровая кочевница — это звучит гордо, а мой Инстаграм теперь похож на блоггерский, и им можно смело хвастаться. А ещё именно благодаря своему образу жизни, я завела телеграм-канал: для меня это отдушина и способ структурировать новую информацию, помогая другим кочевникам.

Минусы для меня все в тех же постоянных переездах: минимум 2 первые недели уходят на адаптацию. Это выматывает — поиски еды, воды, местных симок и оптимальных способов оплаты, а ещё непонимание местных людей и правил.

Ещё нужно очень внимательно следить за сроками: сколько есть дней в стране, когда надо продлевать визу, покупать обратные билеты в третью страну и т.д. Конечно, напрягают и проблемы с банковскими картами. Например, в азиатских практически отсутствует поддержка и слабая техническая оснащённость: карты могут просто перестать работать, а поддержка предлагает только лететь в Бангкок, чтобы это решить.

— Как кочевницы мы ещё новички и посетили только 3 страны. Потом поедем в Куала-Лумпур, а затем вернемся в Таиланд отдохнуть. Дальше планов пока нет — мы договорились планировать только по необходимости, на 2 страны вперед. Кто знает, что будет через полгода.

В основном, мы путешествуем по безвизовым штампам — в большинстве стран их можно продлить, что в целом дает вполне приличный срок. Но если надо получить визу, просто подаемся на нее в местном посольстве нужной страны — зачастую это даже быстрее и дешевле, чем в Москве. В Азии гораздо проще относятся к формальностям и готовы помочь иностранкам — больше 2 часов на визовые вопросы редко уходит. Недавно продление безвизового штампа на Филиппинах вообще у нас заняло 30 минут.

Единственное, что приходится планировать, — сроки пребывания в странах, а ещё экскурсии и поездки внутри страны, если хочется переезжать. Гугл в помощь, а иногда что-то придётся выяснять прямо на месте. Но это редко случается: мы просто продумываем все заранее: когда едем, куда, как добраться на каждом этапе пути. Читаем форумы и отзывы, смотрим гугл-карты.

Переезжать в 99% случаев решаем, когда кончается максимальный срок пребывания по визе. Планируем мы это, конечно, заранее — при въезде в страну у нас уже есть обратные билеты. Так, на Бали по штампу с продлением можно провести 59 дней — и мы так и сделали. Исключение — Филиппины: здесь можно оставаться хоть три года, но мы не нашли привлекательную для себя локацию, да и цены на жильё нас не особо устроили. Поэтому остались, пока были свободны понравившиеся нам апартаменты, а потом уедем.

— Мы специально считали, как меняются наши затраты. В Таиланде они были даже меньше, чем в Москве, но в основном выходит плюс-минус так же.

Добавились траты на билеты (примерно $130 на человека раз в 2-3 месяца), на аренду контейнера ($80 в месяц на двоих), визы (в среднем $50 в месяц на человека) и на медицинскую страховку ($40 в месяц на человека). Снизилась стоимость жизни в целом: в Таиланде мы арендовали кондоминимум в 2 раза дешевле, чем в Москве, и здесь значительно дешевле еда и услуги. Эта разница и компенсирует возросшие расходы.

Жильё мы успели поменять уже больше 7 раз за полгода. Лучший вариант для нас — это airbnb. Там можно арендовать жильё на несколько месяцев, а оплата будет помесячной (и обычно с приличной скидкой за долгосрочную аренду). При этом нет никаких депозитов и, часто, нет оплаты коммунальных услуг, а ещё в апартаментах стандарт зачастую есть холодильник и кухня. Я убедилась в том, что главный критерий — хороший район и вид из окна. Тогда любые минусы жилья сглаживаются.

— Из интересных историй в качестве кочевницы мне больше всего запомнились балийские петушиные бои. Про них есть одна известная статья Клиффорда Гирца, и я ее всегда читала как исследование о каких-то далеких культурных феноменах. Но на Бали до меня дошло, что балийские петушиные бои должны проводиться здесь. А так как статья была написана в конце XX века, бои успели запретить, и они ушли в подполье. Точнее, запрещают не сами бои — а только ставки на них. Но местные туда ходят только за этим.

Я писала гидам и спрашивала в туристических бюро, но все говорили, что это нелегально и бои не проводятся. На свой День Рождения я пожаловалась таксисту, что хотела бы их увидеть, на что он внезапно сказал, что мог бы нас отвезти послезавтра — и совсем недорого. Конечно, я немного нервничала — мало ли, куда нас привезут, — но желание увидеть бои вживую победило.

Это было потрясающе! Мы ехали час, и в итоге нас привезли к достаточно большой арене. Таксист пошел с нами в качестве сопровождающего (и пропуска в одном лице). На боях собралось больше сотни мужчин; когда делали ставки, шум поднялся невообразимый. Все кричали «Сала-сала» — это они обозначали сумму ставки — и трясли руками. Распорядители выглядели, как настоящие мафиози, сами бои проходили стремительно и непредсказуемо. Петушиные бои окружает сложный церемониал, который совсем не замечают сами местные.

Это была мечта — как мне казалось, несбыточная — увидеть это вживую. Но вот она я — побывавшая на петушиных боях, живущая как кочевница и следующая за своим сердцем.