Бум на рынке недвижимости Германии подошел к своему завершению. В стране зафиксировали наибольшее падение цен на жилье за последние 20 лет.

Что происходит на рынке недвижимости Германии?

Начнем с предыстории. Последнее десятилетие было довольно удачным для рынков недвижимости многих европейских стран, в том числе Германии. Только за предыдущие 7 лет цены на немецкую недвижимость выросли на 60%. Но все изменилось летом 2022-го года, когда Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки, чтобы справиться с рекордной инфляцией.

И повышаются ставки до сих пор: в начале февраля 2023-го ЕЦБ повысил ставку по депозитам на полпроцента до 2,5%; в следующем месяце планируется опять поднять ставку в том же объеме, и тогда стоимость заимствований в еврозоне поднимется до самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.

Подобные меры приводят к тому, что страны Еврозоны ужесточают условия кредитования. И получается вот такой исход: процентные ставки растут — спрос на ипотеку резко снижается — цены на жилье падают — а стоимость аренды, наоборот, увеличивается.

В цифрах ситуация на рынке недвижимости Германии выглядит так: за последние полгода цены на жилье упали на 2,5%, то есть больше, чем за последние 20 лет. Положением вещей на рынке делится Немецкая ассоциация ипотечных банков (VDP) — она собирает и анализирует данные от 700 кредитных учреждений страны.

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Кстати, тенденция затронула не только жилую недвижимость: за последние 6 месяцев цены на коммерческую недвижимость упали на 5%, а на торговую недвижимость — на 8%. То есть урон этим рынкам нанесен даже более значительный.

Что касается прогнозов, экономисты и банкиры пророчат рынку Германии постепенное и умеренное падение цен на жилье в течение следующих нескольких кварталов. Причем они уверены, что финансовая система страны и сами домохозяйства устоят, даже если цены на жилье в Германии упадут на целых 15%. Как они заверяют, это не вызовет большого стресса, так как средний срок погашения ипотечного кредита в Германии составляет около 14 лет.

В других странах еврозоны тоже ситуация не из простых: цены на жилье в Швеции между пиком годичной давности и декабрем упали на 13%; в Великобритании в прошлом месяце по сравнению с августовским пиком цены на жилье упали на 5,7%; а в Нидерландах цены на жилье упали на 4,5% в декабре по сравнению с пиковым значением в июле.