Купить жилье становится все сложнее. Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Германии?

Для семей, живущих в Германии, жилье становится все более недоступным. Стало известно, сколько нужно зарабатывать , чтобы позволить себе квартиру в немецких городах.

Чтобы позволить себе покупку недвижимости в Германии площадью 90 кв.м, ежемесячный заработок семьи из трех человек должен составлять €5,000 (до вычета налогов). Это актуально для половины немецких городов (примерно 80-ти), так как в более дорогих городах речь будет идти о совсем других суммах.

На чем основываются полученные данные? Платформа Immowelt получила такой результат, подсчитав ежемесячные расходы семьи из трех человек при среднем валовом доходе в €1500 на взрослого; а также проанализировав, как изменится их доход при получении ипотеки на дом с двумя спальнями на первом этаже (построенный в 1990-х годах), с процентной ставкой 4,2%.

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В более дорогих для жизни городах, таких как Мюнхен и Гамбург, жилье стоит в разы больше, поэтому и доход должен быть вдвое больше. Как указано в исследовании платформы Immowelt, семьи из Мюнхена и Гамбурга должны зарабатывать ежемесячно €10,000 до вычета налогов, чтобы позволить себе покупку жилья.

Для примера, в Мюнхене недвижимость площадью 90 квадратных метров стоит примерно €823,590. То есть, при текущей стандартной процентной ставке ежемесячный платеж по ипотеке составит €4,255.

Что касается столицы Германии, Берлина, ежемесячный доход семьи из трех человек для покупки недвижимости должен составлять около €8,000.

В чем причины все более недоступных цен на недвижимость? Платформа Immowelt в качестве главной причины называет рост стоимости строительства. Дома и квартиры, которые могли быть доступны семьям для покупки в 2021 году, теперь уже таковыми не являются.