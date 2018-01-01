Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра. известный как Верде Собхой

Основные моменты;

Первоклассные удобства и эксклюзивные услуги

Близко ко многим потенциальным достопримечательностям и ключевым точкам доступа

Доступны простые и привлекательные варианты плана платежей

Электрический район с отдыхом и гостеприимством

Легкий доступ к станции метро Sheikh Zayed Road и Metro

Удобства и удобства;

1 спальня

2 ванны

без мебели

BUA; 734 кв.

Порошковая комната

полезность

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Бассейн

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и парк

Ресторан и Кафе

Доступ к пляжу

Зеленое окружение

тренажерный зал

Супермаркет и торговый центр

Общественный зал

Беговые, беговые и велосипедные дорожки

Зона отдыха

Водная активность

Фитнес-центр

Зона йоги и медитации

Район барбекю

Конференц-зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284