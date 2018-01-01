Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 406,000
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О комплексе
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса).
Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.
Окончание строительства - июль 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Дубая.
- Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
- Море - 3,1 км
- Пальма Джумейра - 10 минут
- Бурдж Аль Араб - 15 минут
- Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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