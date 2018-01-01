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  4. Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 406,000
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Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса).

Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.

Окончание строительства - июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
  • Море - 3,1 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 406,000
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра. известный как Верде Собхой

Основные моменты;

  • Первоклассные удобства и эксклюзивные услуги
  • Близко ко многим потенциальным достопримечательностям и ключевым точкам доступа
  • Доступны простые и привлекательные варианты плана платежей
  • Электрический район с отдыхом и гостеприимством
  • Легкий доступ к станции метро Sheikh Zayed Road и Metro

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 734 кв.
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Liva | Nshama
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру-студию, расположенную на городской площади, известной как Liva от Nshama.

Основные моменты;

  • Современные удобства и удобства
  • Хорошо подключенное местоположение к ключевым направлениям
  • Интерьеры, которые уникально разработаны
  • План оплаты привлекателен и доступен

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Балкон
  • BUA; 350 кв.
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Парк и сад ( Парк городской площади )
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Школы и институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
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