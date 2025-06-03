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Жилой комплекс Новый проект Samana Hills South с бассейнами, оздоровительным центром и садами рядом с автомагистралью, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$229,004
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14
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ID: 26301
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In CRM: 2458177
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

SAMANA Hills South — уникальный комплекс расположен в стремительно развивающемся районе Dubai South. Интерьеры резиденций — это воплощение сдержанной элегантности. Просторные планировки, высокие потолки, панорамные окна и тщательно подобранные материалы создают атмосферу умиротворения и уюта. Мягкие, нейтральные оттенки, качественные напольные покрытия, дизайнерское освещение и современные отделочные решения формируют пространство, где хочется проводить все свое время. Все квартиры оснащены интеллектуальными системами управления, что делает проживание не только комфортным, но и технологичным. Это дома, в которых чувствуешь вдохновение, спокойствие и полное единение с собой.

Каждая деталь направлена на то, чтобы превратить повседневную жизнь в череду приятных впечатлений. Утром вас встречает лёгкий солнечный свет сквозь панорамные окна, пение птиц в зеленых садах за окном и ощущение легкости. Днём вы можете провести время у бассейна, восстановить силы в оздоровительном центре или позаниматься спортом в современных фитнес-студиях. Вечером — насладиться атмосферой уютного лаунжа с близкими или посмотреть фильм под звездами в кинотеатре. Для детей здесь создан настоящий мир приключений: яркие игровые зоны, безопасные бассейны и зоны с мягким покрытием позволяют детям играть, развиваться и заводить друзей. Это идеальное место для семьи, для инвестиций, для тех, кто ищет нечто большее, чем просто жилье.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Аква-фитнес и джакузи
  • Кинотеатр на открытом воздухе
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Зоны для йоги и медитации
  • Оздоровительный центр
  • Сауна и парная
  • Детская игровая площадка
  • Ландшафтные сады
  • Пространства для отдыха и общения
  • Современные смарт-технологии в каждой квартире
  • Просторные балконы и панорамные окна

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен рядом с автомагистралью Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), предлагая отличное транспортное сообщение с любой точной Дубая и легкий доступ в Абу-Даби.

15-20 минут

  • аэропорт Аль-Мактум
  • Dubai Investment Park
  • Дубай Марина
  • комплекс Dubai Parks & Resorts
  • The Outlet Village

20-30 минут

  • Экспо-Сити
  • Jumeirah Beach Residence
  • IBN Batuta Mall
  • Mall of the Emirates
  • Motor City
  • Джебель-Али

30-40 минут

  • Бизнес-Бэй
  • Даунтаун Дубай
  • международный аэропорт Дубай

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект Samana Hills South с бассейнами, оздоровительным центром и садами рядом с автомагистралью, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$229,004
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