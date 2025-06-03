Жилой комплекс Новый проект Samana Hills South с бассейнами, оздоровительным центром и садами рядом с автомагистралью, Dubai South, Дубай, ОАЭ

SAMANA Hills South — уникальный комплекс расположен в стремительно развивающемся районе Dubai South. Интерьеры резиденций — это воплощение сдержанной элегантности. Просторные планировки, высокие потолки, панорамные окна и тщательно подобранные материалы создают атмосферу умиротворения и уюта. Мягкие, нейтральные оттенки, качественные напольные покрытия, дизайнерское освещение и современные отделочные решения формируют пространство, где хочется проводить все свое время. Все квартиры оснащены интеллектуальными системами управления, что делает проживание не только комфортным, но и технологичным. Это дома, в которых чувствуешь вдохновение, спокойствие и полное единение с собой.

Каждая деталь направлена на то, чтобы превратить повседневную жизнь в череду приятных впечатлений. Утром вас встречает лёгкий солнечный свет сквозь панорамные окна, пение птиц в зеленых садах за окном и ощущение легкости. Днём вы можете провести время у бассейна, восстановить силы в оздоровительном центре или позаниматься спортом в современных фитнес-студиях. Вечером — насладиться атмосферой уютного лаунжа с близкими или посмотреть фильм под звездами в кинотеатре. Для детей здесь создан настоящий мир приключений: яркие игровые зоны, безопасные бассейны и зоны с мягким покрытием позволяют детям играть, развиваться и заводить друзей. Это идеальное место для семьи, для инвестиций, для тех, кто ищет нечто большее, чем просто жилье.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Аква-фитнес и джакузи

Кинотеатр на открытом воздухе

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Зоны для йоги и медитации

Оздоровительный центр

Сауна и парная

Детская игровая площадка

Ландшафтные сады

Пространства для отдыха и общения

Современные смарт-технологии в каждой квартире

Просторные балконы и панорамные окна

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен рядом с автомагистралью Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), предлагая отличное транспортное сообщение с любой точной Дубая и легкий доступ в Абу-Даби.

15-20 минут

аэропорт Аль-Мактум

Dubai Investment Park

Дубай Марина

комплекс Dubai Parks & Resorts

The Outlet Village

20-30 минут

Экспо-Сити

Jumeirah Beach Residence

IBN Batuta Mall

Mall of the Emirates

Motor City

Джебель-Али

30-40 минут