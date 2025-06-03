Жилой комплекс Новый проект Samana Hills South с бассейнами, оздоровительным центром и садами рядом с автомагистралью, Dubai South, Дубай, ОАЭ

SAMANA Hills South — уникальный комплекс расположен в стремительно развивающемся районе Dubai South. Интерьеры резиденций — это воплощение сдержанной элегантности. Просторные планировки, высокие потолки, панорамные окна и тщательно подобранные материалы создают атмосферу умиротворения и уюта. Мягкие, нейтральные оттенки, качественные напольные покрытия, дизайнерское освещение и современные отделочные решения формируют пространство, где хочется проводить все свое время. Все квартиры оснащены интеллектуальными системами управления, что делает проживание не только комфортным, но и технологичным. Это дома, в которых чувствуешь вдохновение, спокойствие и полное единение с собой.
Каждая деталь направлена на то, чтобы превратить повседневную жизнь в череду приятных впечатлений. Утром вас встречает лёгкий солнечный свет сквозь панорамные окна, пение птиц в зеленых садах за окном и ощущение легкости. Днём вы можете провести время у бассейна, восстановить силы в оздоровительном центре или позаниматься спортом в современных фитнес-студиях. Вечером — насладиться атмосферой уютного лаунжа с близкими или посмотреть фильм под звездами в кинотеатре. Для детей здесь создан настоящий мир приключений: яркие игровые зоны, безопасные бассейны и зоны с мягким покрытием позволяют детям играть, развиваться и заводить друзей. Это идеальное место для семьи, для инвестиций, для тех, кто ищет нечто большее, чем просто жилье.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.
Рассрочка: 20/80Особенности квартир
Частично меблированные апартаментыРасположение и объекты поблизости
Комплекс удобно расположен рядом с автомагистралью Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), предлагая отличное транспортное сообщение с любой точной Дубая и легкий доступ в Абу-Даби.
15-20 минут
20-30 минут
30-40 минут