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Жилой комплекс BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences

Дубай, ОАЭ
от
$2,92 млн
BTC
34.7597923
ETH
1 821.9093270
USDT
2 889 200.7771060
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
26
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    122

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Six Senses Residences by Select Group — Палм Джумейра, Дубай.

Первый в ОАЭ опыт проживания под брендом Six Senses.

4-5 спальных пентхаусов, Sky Villas & Signature Villas | Ultra-Luxury Branded Residences | Q2 2028

Обзор проекта:

Six Senses Residences на Palm Jumeirah переопределяет роскошную жизнь в ОАЭ. Разработанная Select Group в сотрудничестве с всемирно известными отелями Six Senses Hotels Resorts Spas, это редкая возможность владеть фирменной резиденцией, которая сочетает в себе современную архитектуру, естественный дизайн и целостные жизненные принципы.

Расположенный на Западном полумесяце Пальма Джумейра, курорт и резиденции предлагают повышенный островной образ жизни в сочетании с легендарным гостеприимством Six Senses, доступом к оздоровительным удобствам мирового класса и беспрецедентным видом на открытое море, горизонт и Пальму.

Цены начинаются с

  • 🟥 4 Спальни Sky Villas ~ 308 м2 от 2.500.000 €

  • 🟦 5 Виллы с подписью спальни ~ 1,310 м2 от 30 000 000 евро


Завершение: Q2 2028
Сильная оценка капитала и исключительная апелляция к собственности.

Особенности проживания:

  • Дизайнерские интерьеры, сочетающие естественные тона и устойчивые материалы.

  • Широкие террасы с частными бассейнами (для вилл и небесных вилл).

  • Потолки двойной высоты, стеклянные окна от пола до потолка.

  • Умная домашняя автоматизация, энергоэффективные системы.

  • Частные входы, высокие макеты конфиденциальности.

  • Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня (Gaggenau или эквивалент).

Шесть чувств образа жизни и удобств:

  • Six Senses Spa: более 60 000 кв. футов оздоровительных и биохакинговых объектов.

  • Внутренние и открытые бассейны с расслабляющими палубами.

  • Гим, студия йоги, криотерапия, клиника долголетия и IV лаундж.

  • Органические изысканные рестораны и соковые бары.

  • Частный кинотеатр, сигарный зал и библиотека.

  • Консьерж, камердинер, домработница, шеф-повар по вызову

  • Частный доступ к пляжу и полные привилегии курорта.

Расположение: West Crescent, Palm Jumeirah

  • 5 минут до торгового центра Atlantis & Nakheel

  • 15 минут до Dubai Marina & JBR

  • 20 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

  • 30 минут до международного аэропорта Дубая

  • Водное такси в Dubai Harbour & Bluewaters

Для кого это:

  • Граждане мира ищут ультра-частную пляжную жизнь.

  • Инвесторы NW / UHNW ориентируются на сегмент резиденций в Дубае.

  • Конечные пользователи, которые отдают приоритет здоровью, дизайну и эксклюзивности.

  • 📈 Покупатели, которые хотят повышения стоимости капитала и наследия

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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