Жилой комплекс BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences

Six Senses Residences by Select Group — Палм Джумейра, Дубай.

Первый в ОАЭ опыт проживания под брендом Six Senses.

4-5 спальных пентхаусов, Sky Villas & Signature Villas | Ultra-Luxury Branded Residences | Q2 2028

Обзор проекта:

Six Senses Residences на Palm Jumeirah переопределяет роскошную жизнь в ОАЭ. Разработанная Select Group в сотрудничестве с всемирно известными отелями Six Senses Hotels Resorts Spas, это редкая возможность владеть фирменной резиденцией, которая сочетает в себе современную архитектуру, естественный дизайн и целостные жизненные принципы.

Расположенный на Западном полумесяце Пальма Джумейра, курорт и резиденции предлагают повышенный островной образ жизни в сочетании с легендарным гостеприимством Six Senses, доступом к оздоровительным удобствам мирового класса и беспрецедентным видом на открытое море, горизонт и Пальму.

Цены начинаются с

🟥 4 Спальни Sky Villas ~ 308 м2 от 2.500.000 €

🟦 5 Виллы с подписью спальни ~ 1,310 м2 от 30 000 000 евро



Завершение: Q2 2028

Сильная оценка капитала и исключительная апелляция к собственности.

Особенности проживания:

Дизайнерские интерьеры, сочетающие естественные тона и устойчивые материалы.

Широкие террасы с частными бассейнами (для вилл и небесных вилл).

Потолки двойной высоты, стеклянные окна от пола до потолка.

Умная домашняя автоматизация, энергоэффективные системы.

Частные входы, высокие макеты конфиденциальности.

Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня (Gaggenau или эквивалент).

Шесть чувств образа жизни и удобств:

Six Senses Spa: более 60 000 кв. футов оздоровительных и биохакинговых объектов.

Внутренние и открытые бассейны с расслабляющими палубами.

Гим, студия йоги, криотерапия, клиника долголетия и IV лаундж.

Органические изысканные рестораны и соковые бары.

Частный кинотеатр, сигарный зал и библиотека.

Консьерж, камердинер, домработница, шеф-повар по вызову

Частный доступ к пляжу и полные привилегии курорта.

Расположение: West Crescent, Palm Jumeirah

5 минут до торгового центра Atlantis & Nakheel

15 минут до Dubai Marina & JBR

20 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

30 минут до международного аэропорта Дубая

Водное такси в Dubai Harbour & Bluewaters

Для кого это: