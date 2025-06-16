Жилой комплекс BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences

Six Senses Residences by Select Group — Палм Джумейра, Дубай.
Первый в ОАЭ опыт проживания под брендом Six Senses.
4-5 спальных пентхаусов, Sky Villas & Signature Villas | Ultra-Luxury Branded Residences | Q2 2028
Обзор проекта:
Six Senses Residences на Palm Jumeirah переопределяет роскошную жизнь в ОАЭ. Разработанная Select Group в сотрудничестве с всемирно известными отелями Six Senses Hotels Resorts Spas, это редкая возможность владеть фирменной резиденцией, которая сочетает в себе современную архитектуру, естественный дизайн и целостные жизненные принципы.
Расположенный на Западном полумесяце Пальма Джумейра, курорт и резиденции предлагают повышенный островной образ жизни в сочетании с легендарным гостеприимством Six Senses, доступом к оздоровительным удобствам мирового класса и беспрецедентным видом на открытое море, горизонт и Пальму.
Цены начинаются с
🟥 4 Спальни Sky Villas ~ 308 м2 от 2.500.000 €
🟦 5 Виллы с подписью спальни ~ 1,310 м2 от 30 000 000 евро
Завершение: Q2 2028
Сильная оценка капитала и исключительная апелляция к собственности.
Особенности проживания:
Дизайнерские интерьеры, сочетающие естественные тона и устойчивые материалы.
Широкие террасы с частными бассейнами (для вилл и небесных вилл).
Потолки двойной высоты, стеклянные окна от пола до потолка.
Умная домашняя автоматизация, энергоэффективные системы.
Частные входы, высокие макеты конфиденциальности.
Полностью оборудованные кухни с приборами высшего уровня (Gaggenau или эквивалент).
Шесть чувств образа жизни и удобств:
Six Senses Spa: более 60 000 кв. футов оздоровительных и биохакинговых объектов.
Внутренние и открытые бассейны с расслабляющими палубами.
Гим, студия йоги, криотерапия, клиника долголетия и IV лаундж.
Органические изысканные рестораны и соковые бары.
Частный кинотеатр, сигарный зал и библиотека.
Консьерж, камердинер, домработница, шеф-повар по вызову
Частный доступ к пляжу и полные привилегии курорта.
Расположение: West Crescent, Palm Jumeirah
5 минут до торгового центра Atlantis & Nakheel
15 минут до Dubai Marina & JBR
20 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа
30 минут до международного аэропорта Дубая
Водное такси в Dubai Harbour & Bluewaters
Для кого это:
Граждане мира ищут ультра-частную пляжную жизнь.
Инвесторы NW / UHNW ориентируются на сегмент резиденций в Дубае.
Конечные пользователи, которые отдают приоритет здоровью, дизайну и эксклюзивности.
📈 Покупатели, которые хотят повышения стоимости капитала и наследия