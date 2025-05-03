Услуги

Наши услуги включают:

Доступ к эксклюзивным предложениям.

Юридическую и финансовую помощь, включая расчет налогов и сопровождение платежей.

Переоформление коммунальных услуг, помощь в оформлении вида на жительство и управление недвижимостью.

Ищете ли вы дом для отдыха, инвестиции или доход от аренды, мы разрабатываем стратегии, соответствующие вашим целям. Также поддерживаем удаленные сделки через доверенность.

Доверьте нам все сложности, а сами наслаждайтесь преимуществами владения недвижимостью в Черногории!