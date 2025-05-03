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Mbroker

Черногория, Тиват
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
mbroker-realestate.com
Об агентстве

Наше агентство предлагает профессиональное сопровождение на каждом этапе покупки недвижимости в Черногории, гарантируя легкость и юридическую чистоту сделки. От выбора идеального объекта до оформления права собственности — мы обеспечиваем персонализированные консультации, юридическую проверку и поддержку в проведении сделки.

Услуги

Наши услуги включают:

  • Доступ к эксклюзивным предложениям.
  • Юридическую и финансовую помощь, включая расчет налогов и сопровождение платежей.
  • Переоформление коммунальных услуг, помощь в оформлении вида на жительство и управление недвижимостью.

Ищете ли вы дом для отдыха, инвестиции или доход от аренды, мы разрабатываем стратегии, соответствующие вашим целям. Также поддерживаем удаленные сделки через доверенность.

Доверьте нам все сложности, а сами наслаждайтесь преимуществами владения недвижимостью в Черногории!

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:20
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Квартиры
Смотреть все 70 объектов
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Этаж 2
Мы представляем просторную и элегантную квартиру площадью 131 м2, расположенную в престижной…
$1,45 млн
Квартира 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Donja Lastva
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
Представляем функциональную однокомнатную квартиру площадью 43 м2 жилой площади и дополнител…
$171,000
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этаж 2
Мы представляем поистине редкую недвижимость в самом сердце Тивата — идеальное место как для…
$478,800
Квартира 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Радовичи
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Яркая и воздушная квартира с захватывающим видом на море, расположенная в эксклюзивной дерев…
$682,860
Дома
Смотреть все 27 объектов
Дом в Podi, Черногория
Дом
Podi
Площадь 380 м²
Продается: просторная вилла в Херцег-Нови, Поди – идеальное место для тех, кто ищет уединени…
$661,200
Дом в Josice, Черногория
Дом
Josice
Площадь 163 м²
Расположенный в тихой части Каменари, всего в 300 метрах от моря, этот исключительный 350-ле…
$570,000
Дом 4 спальни в Мойдеж, Черногория
Дом 4 спальни
Мойдеж
Количество спален 4
Площадь 307 м²
Укладка дома: Наземный этаж: Просторный гараж с удобным доступом (20 м2). Гостевая комната…
$672,600
Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика
Площадь 140 м²
Продается: современный семейный дом, расположенный в зеленом и тихом районе Зеленики – одной…
$478,800
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 3 объекта
Коммерческое помещение 16 843 м² в Биела, Черногория
Коммерческое помещение 16 843 м²
Биела
Площадь 16 843 м²
Этаж 5
Эксклюзивное предложение для стратегических инвесторов — гостиничный комплекс премиум-класса…
$10,60 млн
Коммерческое помещение 5 м² в Donja Lastva, Черногория
Коммерческое помещение 5 м²
Donja Lastva
Площадь 5 м²
Пространства для хранения в новом здании с легким доступом, завершенные в 2021 годуСобственн…
$3,648
Коммерческое помещение 102 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 102 м²
Херцег-Нови
Площадь 102 м²
Уникальное офисное помещение площадью 102 м2 выставлено на продажу в историческом каменном з…
$342,000
Земельные участки
Смотреть все 6 объектов
Участок земли в Кавач, Черногория
Участок земли
Кавач
Площадь 21 495 м²
Продается: участок площадью 21 495 м2 в Каваче, муниципалитет Котор, с возможностью покупки …
$2,57 млн
Участок земли в Кавач, Черногория
Участок земли
Кавач
Площадь 5 520 м²
Мы предлагаем на продажу урбанизированный земельный участок площадью 5520 м2, расположенный …
$1,20 млн
Участок земли в Lustica, Черногория
Участок земли
Lustica
Площадь 3 219 м²
Продается: урбанизированный участок площадью 3219 м2, расположенный в одном из самых привлек…
$655,500
Участок земли в Кавач, Черногория
Участок земли
Кавач
Площадь 1 072 м²
Участок площадью 1072 м2 выставлен на продажу в селе Кавач (муниципалитет Котор). Участок ра…
$205,200
Наши агенты в Черногории
Наталия Пайович
Наталия Пайович
126 объектов
Агентства рядом
Property.solution.mne
Черногория, Херцег-Нови
Год основания компании 2012
Новостройки 1 Жилая недвижимость 9 Долгосрочная аренда 3 Земельные участки 3
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Montenegro Prospects
Черногория, Бар
Год основания компании 2005
Montenegro Prospects – международное агентство недвижимости в Черногории. С 2004 года и по настоящее время мы специализируемся по продажам недвижимости на побережье Адриатического моря. Если Вы хотите купить недвижимость в Черногории, давно мечтаете о недвижимости у моря, будь то дом, кварт…
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Master Finance
Черногория, Тиват
Коммерческая недвижимость 1
Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении кап…
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Киксам-Инвест
Черногория, Бар
Жилая недвижимость 5
Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта професс…
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PRO Silver
Montenegro Intel city
Черногория, Будва
Новостройки 13 Жилая недвижимость 73 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 13 Краткосрочная аренда 2 Земельные участки 16
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