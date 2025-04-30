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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Donja Lastva, Черногория

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5 объектов найдено
DON063 Studio with mezzanine in Tivat, for long term rent. With swimming pool and parking space. в Donja Lastva, Черногория
DON063 Studio with mezzanine in Tivat, for long term rent. With swimming pool and parking space.
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/3
DON063 Studio in Tivat for long term rent! With swimming pool.   This studio is …
$599
в месяц
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Квартира в Donja Lastva, Черногория
Квартира
Donja Lastva, Черногория
Этаж 5
Совершенно новый комплекс расположен в Тивате. В настоящее время находится в стадии строител…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
DON057 1 bedroom apartment for rent, 150m from the sea в Donja Lastva, Черногория
DON057 1 bedroom apartment for rent, 150m from the sea
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
507Долгосрочная квартира с 1 спальней с бассейном в Donja Lastva, расположенная в 150 метрах…
$812
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Аренда Селяново № 4392. Сдается квартира с 1 спальней. Полностью, современно обставленная в…
$886
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Современная и просторная квартира доступна для долгосрочной аренды в Тивате, район Рулина. Э…
$1,026
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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