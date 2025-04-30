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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Херцег-Нови, Черногория

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Podi, Черногория
Квартира 2 комнаты
Podi, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Арендовано!!!Проверьте наш сайт на другие предложенияwww.RentalsMontenegro.comHN065Эта однок…
$489
в месяц
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Квартира 3 спальни в Приевор, Черногория
Квартира 3 спальни
Приевор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 5
Сдается трехкомнатная квартира недалеко от Будвы, ПриеворБлижайший пляж Яз находится в 1 км …
$1,138
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi в Община Херцег-Нови, Черногория
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Цена по запросу
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Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Этаж 4
Представляем вам совершенно новый люксовый жилой комплекс в Игало, Херцег-Нови, который явля…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя непревзойденную роскошь жизни в изысканных апартаментах, уютно расположенн…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Община Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
в месяц
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Квартира 3 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается трехкомнатная квартира-дуплекс в Баошичи, Герцег-Нови, с видом на море.Квартира зани…
$1,024
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Дженовичи, Черногория
Квартира
Дженовичи, Черногория
Этаж 5
Добро пожаловать в новый комплекс в Дженовичи, Херцег-Нови, где роскошная жизнь сочетается с…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
#Rent_for_the_season_Lustica ID 32 📍 Rent an apartment in the elite complex Lustica Bay,…
$170
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
#Rent_for_season_LusticaID 32📍 Аренда квартиры в элитном комплексе Lustica Bay, Centrale.🔖2 …
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
в месяц
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Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Исключительная квартира в аренду в прекрасном Кумборе, Херцег-Нови. Эта квартира совершенно …
$1,252
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира в Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
#Najam_za_sezonu_LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lustica Bay, Centrale🔖2 сп…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Этаж 2
Дом мечты или выгодная инвестиционная возможность в новом комплексе, предлагающем в общей сл…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 6 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 6 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
в месяц
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