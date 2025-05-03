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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Доброте, Черногория

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Полностью новая, современно меблированная квартира в районе Доброта, Котор, сдается в долгос…
$1,017
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 3
Новый жилой комплекс в Доброте, Котор расположен всего в 500 метрах от моря. В настоящее вре…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Для долгосрочной аренды предлагается совершенно новая, роскошная двухкомнатная квартира в До…
$1,695
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 5
Окунитесь в роскошную жизнь в новом комплексе, расположенном в Доброте, Котор. Всего в пяти …
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4
Это уютное пространство площадью 52 м2 ждет вас на 4-м этаже нового комплекса с лифтом. Квар…
$961
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Окунитесь в уют и удобство с однокомнатной квартирой, уютно расположенной в Доброте, Котор. …
$961
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Сдается трехкомнатная квартира, идеально подходящая для комфортного проживания, расположенна…
$1,760
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Котор, АрендаСдается меблированная однокомнатная квартира в Которе…
$1,130
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski