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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Подгорице, Черногория

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Аренда Подгорица №4783. Сдается квартира с 1 спальней на длительный срок. Рядом с речкой Мор…
$576
в месяц
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Сдается благоустроенная и функциональная трехкомнатная квартира в Подгорице.Квартира площадь…
$1,130
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 3 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 5
Аренда Подгорица №4121. Сдается квартира с 2 спальнями Подгорицы, возле торгового центра Big…
$735
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Аренда 4751. Сдается квартира с 1 спальней в Подгорице 48 кв.м. + гаражное место 17 кв.м. Вт…
$685
в месяц
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Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Этаж 2
В сердце спокойного и благоустроенного района, вдали от городской суеты, мы предлагаем вам в…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
Аренда Подгорица №3296. Сдается квартира с 1 спальней на длительный срок. Возле гимназии. Эт…
$607
в месяц
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5
Сдается в аренду роскошно меблированная трехкомнатная квартира в центре Подгорицы.Квартира р…
$1,243
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Аренда Подгорица № 4965. Сдается на долгий срок квартира с 3 спальнями, 92 м2, 3 этаж, лифт.…
$728
в месяц
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Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается просторная и роскошная четырехкомнатная квартира площадью 20…
$3,389
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом
с видом на горы
Realting.com
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