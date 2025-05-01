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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Тивате, Черногория

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60 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Расположение и окрестностиКвартира расположена в эксклюзивной южной части Porto Montenegro, …
$2,280
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3
Просторная и хорошо организованная двухуровневая квартира, расположенная в Сельяново - одном…
$1,596
в месяц
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MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent в Тиват, Черногория
MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
MAR006 Four Bedroom Apartment in Tivat, Marići – for long term rent Modern and very sp…
Цена по запросу
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KAL024 One bedroom apartment 65m2, for long term rent - Kalimanj, Tivat в Тиват, Черногория
KAL024 One bedroom apartment 65m2, for long term rent - Kalimanj, Tivat
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
KAL024 For long term rent - New modern one bedroom apartment with sea views over Tivat Ba…
$654
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Аренда Тиват № 4964. Сдается на долгий срок квартира с 2 спальнями в Тиват, Селяново. 85 м 2…
$1,249
в месяц
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TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent в Тиват, Черногория
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
TIV090 This furnished two bedroom apartment it's located in the penthouse in the center of …
$758
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Добро пожаловать в жилой комплекс в уютном районе Кава в Тивате, где в настоящее время досту…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 125 м²
id 0/c- 77 📍luxury Apartment в Тивате доступна для аренды. Donja Lastva. 📏total Обл…
$6,279
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
77#887 📍Сдается в аренду роскошная квартира в Тивате. Доня Ластва. 📏Общая площадь: 125…
$6,356
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Эксклюзивная квартира в Елене, новейшая резиденция в Порто Монтенегро, предлагающая высококл…
$6,840
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
Аренда Тиват №3205. Район Селяново. Сдается квартира с 2 спальнями на длительный срок. В ква…
$930
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя утонченную элегантность и изысканную жизнь в самом сердце Бока-Которской б…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияСдается однокомнатная меблированная квартира в центре Тивата, в отли…
$1,024
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1
Сдается трехкомнатная меблированная квартира в Тивате, район ДумидранЭта просторная трехкомн…
$1,132
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Представляем предстоящий комплекс однокомнатных квартир в самом сердце Черногории, где качес…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent в Тиват, Черногория
KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
KAL030 One bedroom apartment in Tivat, for long term rent Monthly price: 600€ Moder…
$648
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Этаж 3
Ищете просторную и элегантную квартиру в Черногории? Эта роскошная квартира площадью 164 м2,…
$4,788
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Откройте для себя лучшее место на Адриатическом побережье Черногории. В этом волшебном пейза…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$1,262
в месяц
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
TIV080 For Lont Term Rent! Duplex One Bedroom Apartment in Tivat, With Great Sea View …
$866
в месяц
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SEL076 One bedroom apartment with parking, for long term rent - Seljanovo, Tivat в Тиват, Черногория
SEL076 One bedroom apartment with parking, for long term rent - Seljanovo, Tivat
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
SEL076 Long term rental One bedroom apartment in Seljanovo, Tivat, with parking Brand …
Цена по запросу
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 2
Добро пожаловать в уникальный проект маленького, но роскошного жилого здания с частным бассе…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Great location! Two bedroom apartment in Tivat for long term rent! This two bedroom apartme…
$1,084
в месяц
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TIV071 - Three bedrooms apartment - Tivat Center - 1200€/month в Тиват, Черногория
TIV071 - Three bedrooms apartment - Tivat Center - 1200€/month
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
TIV071 This three bedroom apartment is located on amazing location in city centre, just one…
$1,289
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Сезонная аренда – от €200 в день В самом сердце самой престижной пристани Адриатики - Порто …
$228
в месяц
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TIV019 Modern two bedroom apartment in Tivat, Montenegro for long term rent в Тиват, Черногория
TIV019 Modern two bedroom apartment in Tivat, Montenegro for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
TIV019 Modern two bedroom apartment situated in the center of town with surrounding view of…
$1,414
в месяц
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Этаж 5
Представляем предстоящий комплекс в самом сердце Черногории, где качество воплощает ваши меч…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Аренда Тиват №4433. Сдается квартира с1 спальней на длительный срок. Новый дом. Вид на море.…
$1,119
в месяц
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Красиво меблированная квартира в районе Сельяново, Тиват, доступна для долгосрочной аренды. …
$793
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Квартира площадью 110 м2 доступна для аренды в отличном месте в центре Тивата, всего в 50 ме…
$1,824
в месяц
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