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Дома в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
52
Velje Brdo
3
65 объектов найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Большой двухэтажный дом площадью 200м2 на земельном участке 550м2, район Donja Gorica. В ква…
$305,437
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Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Площадь виллы: 498 м2Площадь земли: 1 057 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 5.Бассейн для купанияг…
$2,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном. Вилла…
$2,09 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 330 м²
Подгорица Златица Спальни: 6 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 330 м2 Площадь участка: …
$378,714
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Вилла в Брежине, Черногория
Вилла
Брежине, Черногория
Property Description Подгорица, Verde Village — Виллы в…
Цена по запросу
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Дом 13 комнат в Opasanica, Черногория
Дом 13 комнат
Opasanica, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
ВиллаПлощадь: 430 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 4+1Жилые комнаты: 3Столовые: 2 2Полы: 3 + черд…
$643,858
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
For all those who want to own their own place in Montenegro, surrounded by fast running rive…
$167,865
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 160 м² на участке 181 м². Основной уровень включает просторный холл, светл…
$194,675
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Дом 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается новый роскошный дом площадью 170 м2 в Толоши. Он расположен на участке площадью…
$334,876
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Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Дом общей площадью 200м2 на земельном участке 604м2. Отдельные этажи, внешняя лестница. През…
$239,985
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Таунхаус 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Подгорица 220000 е Таунхаус 106 м2 с двориком. Двухуровневый таунхаус с тремя спальнями…
$228,444
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Вилла 13 комнат в Velje Brdo, Черногория
Вилла 13 комнат
Velje Brdo, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Площадь земельного участка: 32 000 м2Площадь виллы: 600 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 5.гаражР…
$1,41 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается семейный дом в пос.Рогами, в 5 минутах от Подгорицы! Площадь дома 144м2 на участке…
$140,599
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Продается земельный участок площадью 25 000 м2 недалеко от аэропорта Подгорицы, с впечатляющ…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дом 400 м2. Расположен в Подгорице, район - граница Зеленика и Дайбабе, всего в нескольких м…
$492,096
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
Два дома продаются вместе. Новый дом площадью 160м2 (преземле + чердак) на земельном участке…
$245,033
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Дом 7 спален в Подгорица, Черногория
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Несколько домов на участке общей площадью 550 м2. Расположен в Подгорице, в самом центре, ра…
$1,60 млн
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Продается участок под застройку с бизнес- и складскими помещениями, расположенный непосредст…
$813,738
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Продажа Подгорица № 2907. Продается двухэтажный дом в Подгорице. Дом состоит из 5 спален , 3…
$324,527
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Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
возможность воспользоваться городской жизни, но в тоже время наслаждаться тишиной и свежим в…
$786,512
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторный и функциональный семейный дом в Подгорице, площадью 240 м², с двором 30…
$376,098
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 7 комнат в Община Подгорица, Черногория
Дом 7 комнат
Община Подгорица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Продажа 2790. Продаётся дом 300 квадратных метров расположен в Дони Кокотика (Подгорица) на …
$570,702
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Дом 11 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 11 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 578 м²
Главное здание: 492 м2Вспомогательное здание: 86 м2Площадь участка: 1662 м2Спальни: 5+2Ванны…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 300 м²
Подгорица Дом 300 м2 на участке 500 м2 Дом состоит из трех отдельных квартир и, по желанию…
$404,969
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом 210м2, участок 500м2. В доме есть 2 ванные комнаты. 1-й этаж: две комнаты и …
$292,013
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Дом 2 спальни в Velje Brdo, Черногория
Дом 2 спальни
Velje Brdo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Дом одноэтажный площадью 82м2 на прямоугольном земельном участке 870м2. Дом полностью отдела…
$144,073
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Коттедж 6 комнат в Подгорица, Черногория
Коттедж 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 739 м²
Количество этажей 2
#Подгорица #продам #дом   Продается шикарный двухэтажный дом районе Доляне (Муртовина)…
$400,550
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Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Дом расположен в районе Старого аэродрома. Дом площадью 220 м2 на участке площадью 405 м2: 6…
$350,836
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Дом 3 спальни в Община Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Община Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дом в пос Велье Брдо, Подгорица. Общая площадь дома около 100м2 на участке 1381м2.…
$78,952
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Вилла в Община Подгорица, Черногория
Вилла
Община Подгорица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ ЧEРHOГOPИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬE🌏🇲🇪 ВИЛЛА В ЗАВАЛЕ С П…
$1,44 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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