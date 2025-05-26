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Дома с видом на горы в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
52
Velje Brdo
3
3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
For all those who want to own their own place in Montenegro, surrounded by fast running rive…
$167,865
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Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Недвижимость, Черногория, ПодгорицаПродается просторная и роскошная вилла, расположенная на …
$4,09 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Продается новый дом в Черногории в Подгорице общей площадью 340м2 на огороженном участке…
$292,883
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

виллы

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
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