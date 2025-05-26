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Дома с гаражом в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
52
Velje Brdo
3
6 объектов найдено
Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
For all those who want to own their own place in Montenegro, surrounded by fast running rive…
$167,865
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторный и функциональный семейный дом в Подгорице, площадью 240 м², с двором 30…
$376,098
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается первый этаж дома общей площадью 107м², расположенного в тихой и зеленой части Заго…
$119,667
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 10 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 10 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Количество этажей 3
Продажа ID3705. Продается роскошная вилла в Подгорица. На участке площадью 1000м2 расположен…
$2,09 млн
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Дуплекс 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Продается полностью меблированный дуплекс на берегу реки Морача, Подгорица.Квартира имеет пл…
$307,716
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Недвижимость, Черногория, ПодгорицаПродается просторная и роскошная вилла, расположенная на …
$4,09 млн
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

виллы

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
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