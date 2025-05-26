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Виллы в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
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15 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Площадь виллы: 498 м2Площадь земли: 1 057 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 5.Бассейн для купанияг…
$2,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 8 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 8 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном. Вилла…
$2,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Брежине, Черногория
Вилла
Брежине, Черногория
Property Description Подгорица, Verde Village — Виллы в…
Цена по запросу
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Вилла 13 комнат в Velje Brdo, Черногория
Вилла 13 комнат
Velje Brdo, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Площадь земельного участка: 32 000 м2Площадь виллы: 600 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 5.гаражР…
$1,41 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
возможность воспользоваться городской жизни, но в тоже время наслаждаться тишиной и свежим в…
$786,512
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Adria Stone
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Община Подгорица, Черногория
Вилла
Община Подгорица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ ЧEРHOГOPИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬE🌏🇲🇪 ВИЛЛА В ЗАВАЛЕ С П…
$1,44 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Вилла 13 комнат в Velje Brdo, Черногория
Вилла 13 комнат
Velje Brdo, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Семейная вилла на просторном участке недалеко от реки, в Велье Брдо – Подгорица. План этажа:…
$1,41 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$787,878
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 6 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Чистая площадь: 223 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 2+1Площадь земли: 688 м2гаражСовременная, со…
$900,836
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Представляем вам исключительный четырёхкомнатный дом в районе Толо́ши, тихом пригороде Подго…
$786,512
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Adria Stone
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Площадь земли: 593 м2Площадь: 162 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 2+1ПарковкаСовременно меблиров…
$787,878
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла 13 комнат в Opasanica, Черногория
Вилла 13 комнат
Opasanica, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Вилла Площадь: 430 м2 Спальни: 6 Ванные комнаты: 4+1 Гостиные комнаты: 3 Столовые: 2 Полы: 3…
$643,858
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Недвижимость, Черногория, ПодгорицаПродается просторная и роскошная вилла, расположенная на …
$4,09 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Подгорица, Черногория
Вилла 6 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Современная, современно оборудованная трехкомнатная вилла с бассейном и частным двором в ком…
$900,836
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 492 м²
Предлагаемая на продажу новая роскошная вилла, площадь 492 м2, с бассейном, дополнительным в…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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